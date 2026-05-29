Burkina Faso: 72 heures des métiers de la région du Kadiogo - Les talents des apprenants présentés

La direction régionale de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Kadiogo a organisé les 72h des métiers de la région du Kadiogo, vendredi 22 mai 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de l'Enseignement se- condaire et de la Formation professionnelle et technique poursuit ses efforts pour inciter la jeunesse à apprendre un métier. C'est dans cette dynamique, que la direction régionale de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Kadiogo a organisé les 72h des métiers de la région du Kadiogo, le vendredi 22 mai 2026, à Ouagadougou. Placée sur le thème : « L'école burkinabè révolutionnaire : un espace de découverte de métiers et de développement des compétences », cette initiative entend rapprocher davantage l'école du monde du travail et faire de la compétence un levier d'insertion et d'épanouissement.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana. Les apprenants venus de plusieurs éta- blissements ont présenté le fruit d'un travail d'initiation aux métiers, mené tout au long de l'année scolaire. Les productions ont concerné plusieurs domaines à savoir l'industrie, le bâtiment, l'électricité, le froid et climatisation, la coiffure, le tissage traditionnel et moderne, la cuisine et biens d'autres. Le ministre Zoungrana a salué les résultats qui, selon lui, s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a relevé que l'organisation de ces 72 heures est une invite à revenir aux fondamentaux. « Nous voulons changer le physique de l'école pour que la nouvelle école du Burkina nouveau soit un rempart qui va lutter contre la culture exogène qui nous infantilise », a-t-il soutenu. Pour cela, il a assuré que des réformes seront opérées au niveau de son institution. Le représentant des parrains de l'évènement, Bernard Zongo, a salué le talent et la créativité des élèves.

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Pour lui, l'initiation aux métiers contribue à préparer la jeune génération à faire face aux défis du monde moderne. Par conséquent, il a prodigué des conseils aux bénéfi-ciaires. « Au-delà des compétences acquises, vous devez faire preuve de discipline, de rigueur, de travail, d'intégrité mais aussi et surtout l'humilité », a-t-il déclaré.

Le représentant des formateurs, Wilfried Zongo, a indiqué les résultats exposés qui sont le fruit d'une synergie exemplaire entre l'Etat, les directions à tous les niveaux et les lycées d'accueil qui ont cru en la valorisation des savoirs locaux. Il a relevé qu'un élève initié aux métiers est un atout majeur pour le développement industriel du pays. Le représentant des bénéficiaires, Dramane Diao, a remercié les encadreurs et les autorités pour le cadre de formation.

Il a assuré que d'ici quelques années le marché du travail burkinabè va regorger de compétences prêtes pour le développement de la Nation. A ce propos, il a cité, entre autres, des plombiers, des réparateurs de téléphones portables, des mécaniciens de véhicules automobiles et de motocycles, des fabricants et poseurs de pavés et des stylistes. Dramane Diao a plaidé pour un accompagnement des bénéficiaires pour une meilleure insertion.