TUNIS — La Première édition internationale des Journées Théâtrales 77 aura lieu du 10 au 20 juin 2026 au Cinémadart. Elle réunira des invités de Palestine, invitée d'honneur, de Jordanie et d'Égypte, autour de spectacles, de rencontres, de résidences artistiques, de formations et de master class, après une 11 éditions nationales.

Pour cette 12e édition marquée par une ouverture internationale, le festival a prévu une programmation riche mêlant spectacles, rencontres, résidences artistiques, formations et master class. Cette édition réunira des artistes et intervenants venus de pays arabes, dans une dynamique d'échange culturel et de partage d'expériences entre créateurs, étudiants, professionnels et public.

La Palestine, invitée d'honneur de cette édition, sera marquée par une présence forte, symbolique, portée notamment par l'écrivain, comédien et metteur en scène palestinien Ghannam Ghannam, figure majeure du théâtre arabe contemporain.

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A travers son spectacle « Bi Oum Aïni - 1948 », présenté dans le cadre du festival, les « Journées Théâtrales 77 » réaffirment leur attachement aux valeurs de résistance culturelle et leur soutien aux causes justes. Car la Palestine continue, malgré tout, à rappeler au monde la puissance de la mémoire, de la dignité et de la vie, indique un communiqué des organisateurs.

Sous la présidence du metteur en scène Moez Gdiri et la direction de Afra Gadan, cette édition accorde une place centrale à la formation.

En effet, du 17 au 19 juin, l'artiste jordanien Mondher Khalil Mustafa animera une formation intensive autour du court métrage et des techniques du « cinéma mobile ». Entre approche théorique et pratique de terrain, cette expérience permettra aux participants d'explorer de nouvelles écritures visuelles, avec un accompagnement artistique assuré par Moez Gdiri autour du jeu et de la direction d'acteurs.

Le festival accueillera également une résidence artistique en danse traditionnelle dirigée par la chorégraphe Chaïma Aouni et l'artiste performeur Haythem Boughalmi du 15 au 20 juin 2026.

Les « Journées Théâtrales 77 » proposeront lors de cette 12ème édition, plusieurs espaces de réflexion autour des arts vivants et du cinéma dans le monde arabe.

Ghannam Ghannam animera une Master class consacrée au « Théâtre arabe : entre influence et quête d'identité », tandis que l'universitaire égyptienne Mona Sabban, la première monteuse du cinéma arabe et fondatrice de la 1ère école de cinéma en ligne dans le monde arabe, interviendra autour des réalités de l'industrie cinématographique arabe, entre opportunités et obstacles.

Cette 12e édition marquera également le lancement du « LAB 77 », une nouvelle plateforme de création dédiée à l'accompagnement de jeunes auteurs et metteurs en scène. Pendant dix jours, sept auteurs et sept metteurs en scène développeront leurs projets en collaboration avec les étudiants de théâtre de l'École 77. Les créations retenues seront présentées en octobre 2026, avec un accompagnement en production et en diffusion pour le projet sélectionné par « Production 77 » indiquent les organisateurs.

Comme chaque année, les créations des étudiants de théâtre de l'École 77 occuperont une place essentielle dans la programmation.

Pas moins de 23 spectacles seront présentés au public et aux professionnels du secteur culturel, parmi lesquels le projet de fin d'études de la deuxième promotion : La pièce « O ».

En parallèle, plusieurs productions tunisiennes et arabes viendront enrichir cette édition, notamment les créations chorégraphiques « Flagg » de Haythem Boughelmi et « Hizam » de Chaïma Aouni, ainsi que la pièce « Entre deux traces » de Youssef Bouguerra.

Plusieurs grandes figures du théâtre tunisien et de la critique théâtrale seront honorées lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, parmi lesquelles on cite Mouna Noureddine, la dame du théâtre tunisien, Taoufik Jebali, comme étant le fondateur du premier espace théâtral indépendant en Tunisie et dans le monde arabe, et les critiques Mohamed Moumen, Faouzia Mezzi et Lotfi Arbi Snoussi.

Un hommage particulier sera également rendu à l'écrivain, comédien et metteur en scène palestinien Ghannam Ghannam pour l'ensemble de son parcours artistique.

Pour rappel, fondées en 2016 par le metteur en scène et comédien Moez Gdiri, les « Journées Théâtrales 77 » s'inscrivent dans un projet artistique indépendant fondé sur la formation, la création et le développement de la conscience culturelle et sociale.

Le projet repose aujourd'hui sur un écosystème artistique composé de « l'École 77 », qui accueille chaque année près de 350 participants, et de la « Production 77 », structure dédiée à la formation, à la production et à la diffusion d'oeuvres artistiques en Tunisie et à l'international.

Parmi les créations marquantes issues de cette dynamique figurent notamment la pièce « Démo », récompensée en Jordanie en 2022 et honorée par le ministère des affaires culturelles, ainsi que la récente création « O ».