Congo-Kinshasa: Le parlement des jeunes de l'Ituri sensibilise les écoliers contre Ebola pour briser la chaîne de propagation

Le parlement des jeunes de l'Ituri a lancé mercredi 27 mai 2026 une vaste campagne de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola dans la ville de Bunia. Visant principalement les établissements primaires et secondaires, cette initiative citoyenne a pour objectif de mobiliser le milieu scolaire face à l'épidémie et d'y imposer le strict respect des mesures-barrières.

Une caravane de sensibilisation au coeur des établissements scolaires

Munis de mégaphones, les membres du parlement des jeunes parcourent désormais les cours d'écoles de Bunia. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné au Complexe Scolaire « La Colonne de feu », un établissement situé au quartier Hoho dans la commune de Mbunia.

Face à la résurgence de la maladie, l'organisation citoyenne juvénile s'est fixé une double mission : apporter une information fiable et impliquer directement les enfants dans la riposte sanitaire. Il s'agit avant tout de couper court aux rumeurs et aux fausses informations qui circulent au sein de la communauté, tout en apprenant aux écoliers à appliquer rigoureusement les gestes barrières.

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Dieumerci Mbogemu, porte-parole du parlement des jeunes de l'Ituri, précise la démarche de l'organisation :

« Nous sensibilisons les enfants sur les symptômes majeurs de cette maladie, notamment les saignements du nez et de la bouche, la forte fièvre, les vomissements ainsi que les maux de tête. L'objectif est qu'ils puissent directement alerter leurs parents et leurs enseignants afin de barrer la route à cette épidémie. »

Une adhésion massive du corps professoral face à l'urgence sanitaire

Cette démarche a reçu un accueil très favorable de la part des équipes pédagogiques. La directrice de la section primaire du Complexe Scolaire « La Colonne de feu » a publiquement salué l'initiative, estimant qu'elle offre aux élèves des outils concrets pour se protéger contre un virus qui suscite une vive inquiétude au sein de la population locale.

La situation sanitaire reste particulièrement préoccupante dans la région de l'Ituri. Des cas de décès liés à la maladie à virus Ebola ont déjà été enregistrés parmi les élèves de plusieurs écoles de la ville de Bunia, rendant cette mobilisation citoyenne plus que cruciale pour freiner la propagation du virus en milieu scolaire.

Jusqu'au 28 mai 2026, l'épidémie a fait plus d'une centaine des décès dans la province de l'Ituri, selon le ministre de la Santé.