Cote d'Ivoire: Sports scolaire et universitaire - L'OISSU lance un salon inédit pour révéler les champions de demain

Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a accueilli, le jeudi 28 mai 2026, la première édition du Salon ivoirien des sports scolaires et universitaires, une initiative de l'Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires (OISSU). Cet événement inédit a réuni autour du ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, plusieurs acteurs du monde sportif, éducatif, institutionnel et du secteur privé.

Placée sous le thème : « Tous mobilisés pour le rayonnement du sport scolaire et universitaire au service d'une grande Côte d'Ivoire », cette rencontre se veut une plateforme de réflexion, de promotion et de mobilisation autour du développement du sport en milieu scolaire et universitaire.

Le sport, un outil stratégique de développement

Dans son intervention, le ministre Adjé Silas Metch a salué cette initiative qu'il considère comme une étape importante dans la construction d'un écosystème sportif performant et inclusif en Côte d'Ivoire.

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Selon lui, le sport scolaire et universitaire représente bien plus qu'une simple activité physique. Il constitue un véritable levier d'éducation, de santé, d'insertion sociale, de cohésion nationale et de promotion de l'excellence.

« Ce salon consacre l'union vertueuse des établissements scolaires, des universités, des institutions publiques, du secteur privé et des organisations internationales autour d'une même ambition : faire du sport un levier stratégique d'éducation, de santé, d'employabilité et de cohésion nationale », a déclaré le ministre.

Revenant sur le thème général de l'année sportive, « Tous engagés pour le rayonnement du sport au service d'une grande Côte d'Ivoire », le patron du sport ivoirien a insisté sur les multiples enjeux liés à la pratique sportive chez les jeunes.

« Le sport n'est pas seulement une activité physique ou un simple jeu. C'est un enjeu aux multiples dimensions », a-t-il souligné.

Miser sur la jeunesse et la détection des talents

Pour Adjé Silas Metch, investir dans le sport scolaire et universitaire revient à investir dans l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Il a indiqué que cette vision portée par le gouvernement ambitionne de faire des compétitions scolaires et universitaires un puissant vivier de détection des talents capables de représenter dignement la Côte d'Ivoire sur les scènes continentale et mondiale.

Le ministre a également salué le Directeur général de l'OISSU pour sa capacité à concevoir et mettre en oeuvre des projets ambitieux au profit de la jeunesse.

Dans un contexte marqué par la volonté des pouvoirs publics, sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara, de renforcer les politiques de financement des initiatives à fort impact social, le ministre des Sports a lancé un appel à une mobilisation collective.

Il a exhorté les partenaires privés à accompagner davantage l'OISSU à travers des partenariats innovants et durables, tout en invitant la communauté éducative à intégrer pleinement le sport dans la formation globale des élèves et étudiants.

« En conjuguant nos efforts, nous ferons du sport scolaire et universitaire une politique d'excellence partagée et un véritable moteur de la grandeur de la Côte d'Ivoire », a-t-il affirmé.

Des échanges de haut niveau autour du financement du sport

Cette première édition du Salon ivoirien des sports scolaires et universitaires a été marquée par plusieurs temps forts, notamment un panel de haut niveau consacré au sous-thème : « Financement du sport à l'école ».

Des rencontres B to B entre partenaires et acteurs du secteur ont également permis d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration et de financement au profit du sport scolaire et universitaire.

La cérémonie a pris fin par une distinction des meilleurs partenaires de l'OISSU, en reconnaissance de leur engagement en faveur de la promotion du sport chez les jeunes.

Au regard de l'engouement suscité par cette première édition, les organisateurs ont déjà donné rendez-vous aux participants pour une deuxième édition qui s'annonce encore plus ambitieuse.