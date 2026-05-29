Cote d'Ivoire: Service civique - 1 650 stagiaires bénévoles bénéficient d'une formation intensive en civisme et paix

Du 19 au 21 mai 2026, 1 650 jeunes stagiaires bénévoles, répartis dans différents centres du pays, ont bénéficié d'un vaste programme de renforcement de leurs capacités en matière de civisme et de paix, ainsi que d'activités socio-éducatives.

Le lancement de cette caravane a eu lieu au Centre de service civique d'Adzopé, qui accueille 500 de ces stagiaires volontaires. Initiée par le Programme national de cohésion sociale (Pncs), cette activité de trois jours visait à outiller la jeunesse ivoirienne en matière de paix et de cohésion sociale.

Ainsi, durant 72 heures, les équipes du Pncs se sont relayées pour former et sensibiliser intensément ces jeunes.

La formation s'est articulée autour d'activités socio-éducatives et de thématiques cruciales liées à la paix, à la tolérance et à la cohésion sociale, des valeurs indispensables pour bâtir une Côte d'Ivoire stable et solidaire.

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Delareyne Dogo, directrice du Centre de service civique d'Adzopé, a chaleureusement salué le choix de son institution pour abriter ce lancement. Elle a exhorté les stagiaires volontaires à faire preuve de discipline et à s'approprier pleinement les modules de formation.

À sa suite, la directrice générale du Pncs, Laurette Soro Mangoua, a délivré un message inspirant, rappelant le rôle d'ambassadeurs de la paix que ces 1 650 jeunes sont appelés à jouer au sein de leurs communautés respectives. « Vous êtes le levier d'une Côte d'Ivoire unie. Ce que vous apprenez ici doit rayonner au-delà de ces murs », a-t-elle conseillé.

L'approche transversale, qui a consisté à offrir aux stagiaires volontaires un encadrement complet alliant formation civique, discipline et développement des compétences, permet, selon Laurette Soro, d'incuber durablement l'Ivoirien nouveau appelé de tous ses voeux par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Après l'étape d'Adzopé, la caravane poursuivra son déploiement dans les autres centres de service civique du pays, notamment à Daloa et à Bouaké 1 et 2.

Signalons que le Pncs a bénéficié de l'appui des membres de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (Oscs).