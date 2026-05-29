Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur/Recrutement d'assistants - Les conditions à remplir

Les inscriptions pour le concours de recrutement dans l'emploi d'assistant de l'enseignement supérieur ont démarré le 26 mai et prendront fin le 22 juin 2026, annonce le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne (la condition de la nationalité ivoirienne n'est pas exigée pour les candidats au recrutement par contrat) ; être titulaire de l'un des diplômes suivants : Doctorat ou diplôme équivalent (doctorat 3e cycle, doctorat d'Etat, doctorat thèse unique, Phd) ; diplôme d'ingénieur de conception agréé par l'Etat ; diplôme d'architecte ; diplôme d'expert-comptable ; diplôme d'étude comptable supérieure (Decs).

En outre, le candidat doit être âgé de 45 ans au plus au 31 décembre 2026, c'est-à-dire être né en 1981, pour les recrutements nouveaux (candidats non-fonctionnaires), et pour les candidats fonctionnaires, seuls ceux appartenant aux grades B3, A3 ou A4 et justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans dans leur emploi actuel peuvent faire acte de candidature.

Les inscriptions se font en ligne sur la plateforme : www.drh.enseignement.gouv.ci. La visite médicale pour la délivrance du certificat de non-bégaiement a lieu au Centre médical de l'Université Félix Houphouët-Boigny, du 26 mai au 22 juin 2026.

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Quant au dépôt des dossiers physiques de candidature, il se fait également à l'Université Félix Houphouët-Boigny (Bâtiment du District), du 28 mai au 26 juin 2026.