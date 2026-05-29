Cote d'Ivoire: ALD Cup Koguiénou 2026 - Quand le ballon rond rapproche les peuples

La fraternité, le vivre-ensemble et la cohésion sociale ont triomphé à Koguiénou, localité du département de Doropo, dans la région du Bounkani.

Après plusieurs semaines de compétition, le tournoi de football dénommé « ALD Cup Koguiénou 2026 », initié par l'administrateur général des services financiers Abdoulaye Lamine Dembélé, a connu son apothéose le jeudi 28 mai 2026 dans une ambiance festive et fraternelle.

Lancée le 3 mai 2026 sous le signe du rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, cette compétition sportive a réuni plusieurs équipes venues des deux pays voisins autour des valeurs de paix, de solidarité et de cohésion sociale.

La finale a mobilisé un impressionnant public ainsi que plusieurs autorités administratives, politiques et coutumières, parmi lesquelles le préfet du département de Doropo, Paulin Martial Okou Tohouri, le maire Siaka Ouattara ainsi que de nombreux cadres et fils de la région venus soutenir cette initiative sociale et sportive.

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Une finale disputée jusqu'au bout du suspense

L'ultime rencontre a opposé l'AS Koguiénou à une formation venue du Burkina Faso dans un duel très engagé. Au terme du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes se sont quittées sur le score de 1 but partout.

Il a finalement fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager les deux formations. Plus réaliste et plus lucide, l'AS Koguiénou s'est imposée, remportant ainsi le trophée de cette édition 2026.

Le tournoi a enregistré une importante mobilisation matérielle et financière. Selon les organisateurs, cinq trophées, onze jeux de maillots de 17 pièces, six ballons, plus d'une cinquantaine de médailles ainsi que plusieurs équipements sportifs ont été mis à disposition pour assurer le bon déroulement de la compétition.

Une enveloppe globale estimée à plus d'un million de francs CFA a également été distribuée aux différentes équipes et acteurs impliqués dans l'organisation du tournoi.

« L'ALD Cup est un symbole de paix et de fraternité »

Dans son allocution de clôture, le parrain du tournoi, Abdoulaye Lamine Dembélé, a exprimé sa grande satisfaction face au succès de cette initiative qu'il considère avant tout comme un instrument de cohésion sociale dans cette zone frontalière sensible.

« L'ALD Cup est bien plus qu'un tournoi de football. Je l'ai conçue pour être un symbole de paix, de fraternité et de cohésion sociale entre toutes les communautés », a-t-il déclaré.

Le promoteur du tournoi a également salué l'engagement des populations, des équipes participantes et des autorités locales qui ont contribué à la réussite de l'événement.

Pour lui, cette compétition constitue une preuve que les peuples ivoiriens et burkinabè peuvent continuer à vivre ensemble dans la paix malgré les défis sécuritaires auxquels la sous-région est confrontée.

Un hommage aux autorités et au Président Alassane Ouattara

Abdoulaye Lamine Dembélé n'a pas manqué de rendre hommage aux autorités administratives et sécuritaires pour leur implication dans la sécurisation de cette partie du territoire national.

Il a notamment salué les efforts du Président de la République, Alassane Ouattara, pour le renforcement de la stabilité dans le nord du pays.

« Le préfet était là, le maire était là, les cadres étaient là. Cela montre que nous sommes en sécurité. Nous sommes ici depuis plusieurs jours et nous nous sentons à l'aise. C'est le lieu de dire merci au Président Alassane Ouattara pour tous les moyens déployés afin d'assurer la sécurité des populations », a-t-il affirmé.

Le football au service du vivre-ensemble

Au-delà du sport, l'ALD Cup Koguiénou 2026 aura surtout servi de cadre de rapprochement entre les communautés vivant de part et d'autre de la frontière ivoiro-burkinabè.

Dans son discours, le parrain a rappelé que la véritable victoire reste celle de la fraternité, du respect et du fair-play.

À travers cette initiative, Abdoulaye Lamine Dembélé entend inscrire durablement le sport comme un levier de paix, de dialogue et de cohésion sociale dans le Bounkani.

Cette édition 2026 laisse ainsi l'image d'un tournoi populaire où football, solidarité et unité des peuples auront constitué les véritables grands vainqueurs.