Sénégal: 29 mai 1926 - 29 mai 2026 - Abdoulaye Wade, 100 ans d'un destin politique hors norme

L'ancien président Abdoulaye Wade célèbre ce vendredi son 100e anniversaire, marquant un siècle de vie mêlant engagement politique, combats démocratiques et conquête du pouvoir. Fondateur du Parti démocratique sénégalais (Pds), Me Wade demeure l'une des figures les plus marquantes de l'histoire politique contemporaine du Sénégal.

Né officiellement le 29 mai 1926 à Saint-Louis, Abdoulaye Wade suit une brillante formation entre le Sénégal et la France. Ancien élève de l'école William Ponty, il poursuit des études supérieures à Paris, Besançon et Grenoble, où il accumule plusieurs diplômes en droit, économie, philosophie et sociologie.

De retour au Sénégal au lendemain de l'indépendance, il enseigne le droit à l'université de Dakar, aujourd'hui Université Cheikh Anta Diop, tout en menant une carrière d'avocat.

En 1962, il participe à la défense de Mamadou Dia lors du procès lié à la crise politique opposant ce dernier au président Léopold Sédar Senghor.

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Le 31 juillet 1974, il crée le Parti démocratique sénégalais dans un contexte dominé par le parti unique. Surnommé "Ndiombor" ("lièvre futé") par Senghor, Wade s'impose progressivement comme le principal opposant au régime socialiste. Après plusieurs candidatures infructueuses aux présidentielles de 1978, 1983, 1988 et 1993, il accède finalement au pouvoir en mars 2000 en battant Abdou Diouf au second tour, consacrant la première alternance démocratique au Sénégal.

Président de la République de 2000 à 2012, Abdoulaye Wade lance plusieurs grands chantiers d'infrastructures, mais son magistère est également marqué par de vives controverses, notamment autour de sa candidature à un troisième mandat et de la question de la succession de son fils Karim Wade.

Battu en 2012 par Macky Sall, son ancien Premier ministre, il se retire progressivement de la scène politique et partage depuis son temps entre Dakar et Versailles, en France.

À l'occasion de ce centenaire, l'État du Sénégal prévoit plusieurs manifestations d'hommage à l'ancien chef de l'État. Les festivités officielles doivent débuter le 4 juin prochain.