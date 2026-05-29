Sénégal: Cité Fadia - La célébration de la Tabaski vire au drame

De moments de pardon, de convivialité et de partage, la Tabaski a viré au drame à la Cité Fadia dans la banlieue dakaroise. Un jeune homme a poignardé son frère à la suite d'une altercation d'une futilité déconcertante liée à la consommation d'abats crus dans le salon. Selon une note de la police rendue publique jeudi, le suspect a été placé en garde à vue pour meurtre et l'enquête se poursuit.

« Le commissariat d'arrondissement de Golf Sud a été informé, le 28 mai 2026, aux environs de 13 heures, qu'une violente rixe venait de se produire dans un appartement au deuxième étage d'un immeuble sis à la Cité Fadia, impliquant un blessé grave en cours d'évacuation et un assaillant armé retranché », rapporte la police sénégalaise.

Le transport immédiat sur les lieux, poursuit notre source, a permis de constater de nombreuses traces de sang sur les murs et le sol. La victime, évacuée d'urgence vers l'hôpital Dalal Jamm par ses proches avant l'arrivée des forces de l'ordre, a été admise en réanimation. L'assaillant, armé de plusieurs couteaux, s'était barricadé dans une chambre, refusant d'obtempérer et procédant au saccage des biens mobiliers.

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Ainsi, face au profil hautement dangereux de l'individu, menaçant pour lui-même et sa famille, l'appui de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP) a été sollicité. Toutefois, avant l'arrivée des renforts, le suspect a tenté de s'enfuir en escaladant le balcon de l'appartement. Dans sa manoeuvre, il a trébuché et a chuté. Les éléments de Golf Sud ont immédiatement procédé à son interpellation, saisissant sur lui cinq couteaux.

« Les premières investigations, basées sur le témoignage du frère aîné, révèlent que le mis en cause, manifestement sous l'emprise de stupéfiants, s'en est pris à son frère à la suite d'une altercation d'une futilité déconcertante liée à la consommation d'abats crus dans le salon », informe la police.

La même source relève que l'agresseur a surpris la victime pendant son sommeil pour lui asséner plusieurs coups de couteau. Il est précisé que le suspect n'est pas résident de cet appartement loué par son frère, mais s'y était rendu la veille, en état d'ivresse, pour les célébrations familiales.