Sénégal: Journée internationale des Casques bleus - Plus de 4500 soldats morts au service de la paix

Plus de 4500 Casques bleus qui ont perdu la vie pour la cause de la paix, dont 59 pour la seule année 2025 depuis le début des missions de maintien de paix onusiennes en 1978. C'est ce qu'a indiqué vendredi le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lors de la journée internationale qui leur est dédiée.

Depuis près de huit décennies, les Casques bleus des Nations Unies insufflent des changements tangibles au coeur des communautés du monde. Du Libéria et de la Namibie jusqu'au Cambodge, à la Sierra Leone et au Timor-Leste, souligne le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, leur présence s'est révélée à la fois « salvatrice et transformatrice », éclairant certains des contextes politiques et sécuritaires les plus instables.

« Pas à pas, ils ont accompagné des nations meurtries par le conflit sur le chemin exigeant mais essentiel d'une paix durable. La Journée internationale rend hommage à leur service et à leur sacrifice inébranlables, ainsi qu'à la résilience des communautés qu'ils soutiennent. Elle rend également un hommage solennel aux plus de 4500 Casques bleus qui ont perdu la vie pour la cause de la paix, dont 59 pour la seule année 2025 », a-t-il informé.

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Ainsi, le Secrétaire général des Nations Unies a profité de cette journée pour rendre hommage aux soldats de la paix d'hier et d'aujourd'hui, et réaffirmé leur responsabilité commune de respecter et de renforcer leur action.

« Placée sous le thème « Investir dans la paix », l'édition de cette année appelle à des mesures résolues pour garantir que les personnels civils et militaires du maintien de la paix disposent des ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs mandats essentiels », a-t-il dit.

Aujourd'hui, plus de 53 000 civils, militaires et policiers servent au sein de 11 missions de maintien de la paix des Nations Unies, confrontés à des défis de plus en plus complexes et interdépendants, façonnés par un paysage géopolitique en pleine mutation. En cette période de tensions croissantes, d'après lui, le maintien de la paix constitue un moyen éprouvé et peu coûteux de rétablir la stabilité et l'espoir.