Afrique: Assemblées annuelles BAD 2026/Super Prix Grand Bâtisseur - La Guinée a officiellement reçu le trophée

La Guinée a officiellement reçu le trophée du Super Prix Grand Bâtisseur décerné au Président Mamadi Doumbouya lors de la 11e édition de l' Africa Road Builders (ARB) 2026.

La cérémonie de remise s'est déroulée le mercredi 27 mai à Kintelé, au Congo-Brazzaville, en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Conduite par le ministre du Plan, Ismaël Nablé, la délégation guinéenne comprenait notamment l'ambassadeur au Congo ainsi que plusieurs responsables d'institutions publiques, dont le directeur général du Fonds d'entretien routier, Hamidou Sylla, lui-même distingué par un trophée Bâtisseur.

Le trophée a été remis par l'ambassadeur d'Angola au Congo, Vicente Muanda, au représentant du Chef de l'État guinéen.

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Le programme Simandou 2040 au coeur de la distinction

Cette distinction continentale récompense principalement la vision portée par le Président Mamadi Doumbouya à travers le programme socio-économique de développement Simandou 2040.

« Ce prix consacre avant tout la vision d'un homme d'État convaincu que l'Afrique ne peut plus se contenter d'exporter ses ressources sans transformer durablement ses économies », a déclaré le ministre Ismaël Nablé.

Selon lui, le programme Simandou 2040 constitue bien plus qu'un simple projet minier. Il s'agit d'un vaste programme de transformation économique, sociale et territoriale destiné à faire passer la Guinée d'un potentiel encore peu exploité à une prospérité partagée.

Le projet prévoit notamment l'exploitation du gigantesque gisement de fer de Simandou, accompagnée d'importantes infrastructures structurantes, dont des routes, des installations portuaires et plus de 600 kilomètres de voie ferrée destinés aussi bien au transport des minerais qu'à la mobilité des populations.

L'investissement global est estimé à plus de 200 milliards de dollars.

Des infrastructures au service du développement africain

À travers cette 11e édition, l'Africa Road Builders entend célébrer les dirigeants et institutions africaines qui contribuent au développement du continent grâce à des infrastructures innovantes favorisant l'intégration économique et la mobilité.

Le commissaire général de l'ARB et directeur général d'ActuRoutes, Barthélémy Kouamé, a rappelé la portée symbolique de cette édition organisée à Brazzaville, ville où Babacar Ndiaye, dont le nom est associé au Super Prix Grand Bâtisseur, avait été élu président de la BAD pour son premier mandat.

Pour lui, cette nouvelle édition ouvre un cycle marqué par une nouvelle perception des infrastructures en Afrique.

« Les infrastructures ne doivent plus être vues comme des dépenses de prestige. Elles constituent les fondations de la souveraineté économique et de la dignité des peuples », a-t-il plaidé.

Plusieurs institutions ivoiriennes distinguées

Outre le Super Prix Grand Bâtisseur attribué au Président guinéen, plusieurs distinctions ont été remises à des institutions africaines. Des structures ivoiriennes telles que l'Ageroute, le Bureau national d'études techniques et de développement (BNETD) ainsi que l'Autorité de régulation du transport intérieur (ARTI) ont également reçu des trophées d'honneur et trophées Bâtisseur.

Par cette distinction, l'ARB met en lumière les initiatives africaines qui misent sur les infrastructures comme levier de transformation économique et d'intégration régionale.