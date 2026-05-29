Cote d'Ivoire: Tchologo - Un programme triennal de 2,8 milliards FCFA adopté pour accélérer le développement régional

Le Conseil régional du Tchologo, présidé par le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a tenu sa deuxième session ordinaire le samedi 23 mai 2027 à Ferkessédougou. Cette rencontre a permis aux élus régionaux d'examiner plusieurs dossiers majeurs, notamment le projet de programme triennal 2027-2029, les marchés publics des exercices 2024 et 2025 ainsi que les perspectives pour 2026.

Au terme des travaux, les conseillers régionaux ont adopté un ambitieux programme triennal estimé à 2,8 milliards de francs CFA. Ce plan de développement comprend 44 actions et 88 opérations d'investissement destinées à renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie des populations du Tchologo.

Des investissements orientés vers les secteurs prioritaires

Présentant les grandes lignes du programme, le directeur de l'administration du Conseil régional, Coulibaly Moussa Noubonvon, a indiqué que les investissements prévus couvrent plusieurs secteurs jugés essentiels au développement local. Il s'agit notamment de l'hydraulique, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du sport et de la culture.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les rapports soumis aux conseillers, le niveau d'exécution des travaux engagés dans la région demeure satisfaisant avec un taux global supérieur à 80 %, traduisant ainsi la volonté du Conseil régional de poursuivre ses actions de proximité.

La session s'est déroulée en présence du ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, du corps préfectoral, des élus locaux, des cadres et des populations venues nombreuses prendre part à cette rencontre consacrée au développement du Tchologo.

Téné Birahima Ouattara plaide pour l'unité et la solidarité

Prenant la parole, Téné Birahima Ouattara s'est félicité de la qualité des rapports présentés ainsi que de l'esprit de cohésion qui a prévalu autour de l'adoption du budget. Le président du Conseil régional a rappelé que la mission fondamentale de l'institution reste l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des actions sociales concrètes et des investissements structurants.

« Nous devons aller au-delà de nos divergences car le Conseil régional est le creuset de toutes les idéologies, qui doit nous permettre de nous retrouver autour des besoins humains de nos populations », a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a également souligné que la révision budgétaire répond à une nécessité d'adaptation des prévisions aux réalités observées sur le terrain depuis plusieurs mois. Quant au programme triennal 2027-2029, il vise essentiellement à renforcer l'accès aux services sociaux de base grâce à la réalisation d'infrastructures et d'équipements dans divers secteurs.

Un accent particulier sur les actions sociales

Au-delà des investissements matériels, Téné Birahima Ouattara a insisté sur l'importance accordée aux actions sociales en faveur des couches vulnérables. Il a annoncé la mise en place de mécanismes spécifiques destinés à favoriser l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes ainsi que leur autonomie économique.

Pour joindre l'acte à la parole, le président du Conseil régional a procédé, séance tenante, à la remise de 120 permis de conduire aux jeunes de la région pour un coût global estimé à 20 millions de francs CFA.

Par cette initiative, le Conseil régional entend offrir davantage d'opportunités d'employabilité aux jeunes tout en renforçant leur autonomie.

Clôturant son intervention, Téné Birahima Ouattara a lancé un appel à l'unité, à la fraternité et à la solidarité afin de garantir un développement harmonieux et durable du Tchologo.

« Les investissements engagés par l'État à travers le Conseil régional ont pour finalité l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Mais ces contributions ne peuvent se concrétiser que dans un élan collectif et durable de tous », a-t-il plaidé.