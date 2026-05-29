Ile Maurice: Le centre de Triolet s'ouvre aux adultes en situation de handicap

Le Sir Seewoosagur Ramgoolam Disability Services Centre (SSRDSC) de Triolet a célébré hier son 20e anniversaire avec l'inauguration officielle du Bright Pearly Day Care Centre, un nouveau service destiné aux adultes en situation de handicap âgés de 20 ans et plus. La cérémonie, organisée dans une ambiance festive, a réuni plusieurs personnalités, dont le General Manager de LIC India Girish Bhatt, le Dr Praveen Ramdaursingh, le président de la Special Education Needs Authority, Veemen Appadu, et le General Manager du Méridien Île Maurice, Alessandro Schenone, en présence de partenaires, de familles et de membres du personnel.

Les enfants du centre ont ouvert la cérémonie avec des chants et des danses, avant la coupure du ruban officiel et le lancement d'un magazine commémoratif retraçant deux décennies de réalisations.

Fondé en 2006 dans une petite salle de village, le SSRDSC s'est installé en 2011 dans un bâtiment plus adapté, près du poste de police de Triolet. Il accueille aujourd'hui 60 enfants et jeunes de moins de 20 ans, ainsi que 15 adultes dans le nouveau service de day care, encadrés par une vingtaine de membres du personnel.

Approche «zéro déchet»

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L'ouverture de ce centre vise à assurer une continuité dans l'accompagnement des bénéficiaires après leur parcours scolaire. Le SSRDSC propose des cours académiques et des formations professionnelles visant l'autonomie et l'intégration sociale. Reconnu comme meilleure ONG du secteur en 2013 par le Mauritius Council of Social Service et le ministère de la Sécurité sociale, le centre se distingue également par son approche «zéro déchet», récompensée lors du concours Beat the Plastic en 2020.

Dans son allocution, la présidente Kritilata Ram a salué le travail d'équipe et la solidarité qui ont permis à l'institution de poursuivre sa mission au fil des années.