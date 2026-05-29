Ile Maurice: Football - La MFA démarrera une enquête sous peu

Une enquête interne sera ouverte dans les prochains jours. C'est ce qu'a assuré le secrétaire général de la Mauritius Football Association (MFA), Nazeer Bowud. Cette affaire trouve sa source dans le paiement du transfert de l'international mauricien Fabrice Brasse, de Pamplemousses SC vers GRSE Wanderers en 2023.

Un chèque d'un montant de Rs 65 000 aurait été émis non pas au nom du club vendeur, à savoir Pamplemousses SC, mais sur le compte personnel d'Ozair Janoo, dirigeant de Pamplemousses SC, membre de la Mauritius Football Association (MFA) et 3e vice-président du Comité olympique mauricien (COM). Ce cas a même fait l'objet d'une question parlementaire mardi à l'Assemblée nationale, où le député indépendant Franco Quirin a voulu connaître la position du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) concernant ce transfert.

C'est l'ancien préparateur physique de la MFA qui a mis cette affaire au grand jour. Il sera appelé à donner sa version des faits sous peu selon Nazeer Bowud. «Une enquête interne sera initiée sous peu et Geraldo Marc sera convoqué afin qu'il nous fournisse plus d'explications. D'autres personnes concernées par cette affaire seront également convoquées. Il a logé une plainte officielle concernant ce cas, mais il devra nous faire parvenir des éléments solides.

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Jusqu'ici nous n'avons reçu que des articles de presse et il nous faut d'autres preuves.Le MJS nous a demandé des explications concernant ce transfert. Nous leur avons répondu et l'accent a notamment été mis sur les procédures de transferts.»

Mardi au Parlement, le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) Deven Nagalingum a botté en touche lorsqu'il a été questionné par Franco Quirin. Ce dernier voulait savoir où en était l'affaire car la Financial Crimes Commission (FCC) aurait référé le dossier au MJS. Toutefois, le ministre Nagalingum n'a pas pu éclairer la population dans sa réponse. Il a notamment lâché ceci : «Une enquête a été initiée par la FCC concernant ce transfert. Et comme une enquête est en cours, j'ai été informé par la FCC que rien ne peut être divulgué pour le moment. De ce fait je ne suis pas en position de répondre à cette question.»

Jean-Eric Panain, dirigeant des Wanderers, avait consigné une precautionary measure le 12 août 2025 contre M. Janoo, contestant la légalité de cette transaction. Il a précisé que cette démarche avait été entamée «au nom de la vérité». Son père, Rex-Joe Panain, également dirigeant des Wanderers, affirme qu'Ozair Janoo aurait exigé que le paiement soit fait à son nom propre, sous peine de bloquer la libération du joueur.

De son côté, Ozair Janoo rejette toute malversation. Il soutient que ce paiement constituait le remboursement d'une dette personnelle que les dirigeants des Wanderers auraient contractée envers lui. «Je pense que l'on en saura un peu plus lorsque l'on consultera le rapport financier du club. La démarche de Geraldo Marc pourrait freiner le financement des clubs par le MJS. C'est pour cela qu'il est important de connaître ce qui s'est vraiment passé», a conclu le secrétaire général de la MFA.