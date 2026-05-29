Ile Maurice: La coopération éducative a encore de beaux jours devant elle

29 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Des discussions sur le partenariat éducatif entre Maurice et l'Australie accompagnée de représentants de la Curtin University, dont le chancelier David Lock et la vice-chancelière, la professeure Harlene Hayne, ont eu lieu le 28 mai lors d'une rencontre entre la haute-commissaire australienne, Kate Chamley, et le Premier ministre Navin Ramgoolam au bâtiment du Trésor à Port-Louis.

Kate Chamley a souligné la relation et la collaboration de longue date entre les deux pays dans le secteur de l'éducation, rappelant que l'éducation australienne exerce une influence à tous les niveaux du système mauricien, du primaire à la formation professionnelle, comme en témoignent les partenariats entre le groupe Dukesbridge et Charles Telfair Education.

La rencontre a mis en avant le succès de 25 ans de collaboration entre Charles Telfair Education et la Curtin University, tout en explorant de futures initiatives éducatives. La haute-commissaire Chamley a assuré que le haut-commissariat australien s'engageait à soutenir les étudiants mauriciens dans leur accès à une éducation de qualité, tandis que la professeure Hayne a exprimé les aspirations de la délégation à renforcer le rôle de l'Australie dans le paysage éducatif et le développement économique de Maurice.

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