Ile Maurice: Rodrigues et Agaléga - Entre avancées et défis

Le gouvernement a alloué des fonds ciblés visant à renforcer les services, les infrastructures et les capacités économiques de ses îles périphériques.

Rodrigues Allocation totale : Rs 5,785 milliards.

La répartition budgétaire pour Rodrigues comprend Rs 5 milliards pour les dépenses courantes et Rs 785 millions pour les dépenses d'investissement. Ces fonds ont été alloués au maintien des services essentiels et au financement de projets d'infrastructures indispensables au développement de l'île.

Projet de modernisation de l'aéroport de Plaine-Corail

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet vise à remplacer l'actuelle piste de 1,3 km par une nouvelle piste de 2,1 km, permettant l'accueil d'avions moyen-courriers comme l'Airbus A320. Évalué à environ 170 millions de dollars, le chantier est financé par la Banque mondiale et l'Union européenne. Les phases d'appels d'offres internationaux, menées par Airports of Mauritius Ltd, ont été lancées, marquant une avancée décisive pour la concrétisation de ce projet majeur.

Extension du réseau d'approvisionnement en eau

La Rodrigues Public Utilities Corporation a reçu le 2 mars une quatrième tranche de Rs 130 millions du prêt total de Rs 540 millions accordé par la Mauritius Investment Corporation Ltd. À ce jour, Rs 310 millions ont été déboursées sur le total. Les projets de la première phase ont atteint un stade final, certains étant déjà complétés. Le complexe de dessalement à Pointe-Coton comprend trois unités de 1 000 mètres cubes déjà terminées. Il est aussi question de deux réservoirs de 1 000 mètres cubes à Pointe-Coton et un autre à Manique. Les travaux pour la mise en place du réseau primaire d'approvisionnement en eau doivent être complétés d'ici juin.

Développement agricole

Rodrigues stimule la productivité agricole et la sécurité alimentaire grâce à une stratégie axée sur l'agriculture biologique et l'élevage durable. Les agriculteurs locaux bénéficient d'un soutien via les commissions régionales, l'Institut de recherche et de vulgarisation agricole (FAREI) et le Small Farmers Welfare Fund. Ces organismes proposent des subventions, des formations et des programmes agricoles spécialisés, incluant des aides pour l'adoption de cultures protégées et des subventions pour l'achat de clôtures et de matériel pouvant atteindre Rs 300 000.

Technopark Rodrigues

La construction de voies d'accès au Technopark Rodrigues, situé à Baladirou, vise à améliorer la connectivité et à soutenir la croissance des entreprises. Le projet ambitionne de reproduire le modèle de la cybercité d'Ébène afin de dynamiser le secteur des technologies de l'information et de l'externalisation des processus métiers de l'île. Des financements publics ont été alloués à l'achèvement des voies d'accès et à la mise en place d'espaces de bureaux high-tech.

? Agaléga

Allocation totale : Rs 25 millions.

Le budget alloué directement à Agaléga a diminué, passant de Rs 64,1 millions lors de l'exercice 2024-2025 à Rs 25 millions lors de l'exercice 2025-2026. Cette réduction de Rs 39,1 millions reflète le passage des grands projets d'infrastructure de la phase de mise en oeuvre à la phase de maintenance.

Développement des infrastructures

Le développement des infrastructures et des capacités opérationnelles sur les îles se poursuit. Outre la piste d'atterrissage et le quai Saint-James, l'Inde a investi environ Rs 90 millions dans la réalisation de plusieurs projets : le centre communautaire du Village 25, la bibliothèque du Nord, la station de débarquement de poissons de La Fourche, la boutique du Nord, le centre polyvalent Sainte-Rita, le kiosque La Pointe du Nord et le kiosque La Pointe du Sud.

Pôle économique de la pêche

Des mesures stratégiques visent à positionner Agaléga comme un important centre de débarquement de poissons, en tirant parti de sa proximité avec le banc de Saya de Malha. Les investissements prévus ciblent les installations de stockage frigorifique et les opérations d'exportation maritime rapides afin de permettre une manutention et une exportation efficaces des produits de la pêche.

Si Rodrigues et Agaléga ont certes enregistré des avancées notables en matière de développement, les attentes des habitants envers le gouvernement central restent élevées. Ces territoires, bien que bénéficiant de projets d'infrastructure et de programmes sociaux, continuent de faire face à des défis structurels et économiques qui limitent leur autonomie et leur prospérité.

Les résidents des deux îles aspirent à des investissements plus ambitieux, notamment dans les secteurs clés comme l'éducation, la santé, l'emploi et les transports. Si des progrès sont indéniables, leur rythme est parfois perçu comme insuffisant face aux besoins croissants des populations locales.