Ile Maurice: Admis pour une chute, un nonagénaire décède de septicémie en quinze jours

89 cas en 2022, 133 en 2023... Série en cours. Mercredi 27 mai, au PMOC Hospital de Candos, c'est un homme de 91 ans, habitant Dagotière qui est décédé quinze jours après avoir été retrouvé grièvement blessé à son domicile. La cause du décès : une septicémie, ce mal silencieux qui continue de faucher des vies à Maurice.

Tout avait commencé le 24 mai dernier. Suivant une demande d'intervention, les forces de l'ordre s'étaient rendues au domicile familial de la victime, à Dagotière. Sur place, le nonagénaire avait été retrouvé gisant dans une mare de sang dans son garage, blessé à la tête. Un peu plus tôt, il était tombé de vélo, puis avait trébuché avant de s'effondrer à nouveau dans son garage, a confirmé aux enquêteurs son petit-fils de 19 ans, résidant à la même adresse. Transporté par le SAMU au PMOC Hospital de Candos, il avait été admis dans le service F11, où il était placé sous observation.

Malgré les soins, son état s'est progressivement dégradé. Mercredi matin, le médecin de garde a constaté son décès et, après consultation avec le Chief Police Medical Officer, a certifié que la cause du décès était une septicémie. Le corps a été remis à la famille.

Antécédents

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Ce cas vient allonger la liste de personnes décédées en milieu hospitalier de septicémie, après une admission pour de toutes autres raisons. Accidents de la route, brûlures, complications post-opératoires... la liste des portes d'entrée de l'infection est longue. La septicémie survient lorsqu'une infection se propage dans le sang, provoquant une inflammation généralisée pouvant entraîner la défaillance d'un ou plusieurs organes et devenir rapidement mortelle si elle n'est pas traitée à temps.

En juillet 2024, une magistrate est décédée après une intervention chirurgicale. La septicémie avait été causée par une perforation de l'intestin. Plus récemment, l'autopsie d'une femme de 33 ans positive à la dengue est décédée à l'hôpital du Nord, avait révélé que le décès était dû à une septicémie accompagnée d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire. Chaque heure compte, car un choc septique, une défaillance multiviscérale sont vite arrivés avec l'infection. La prise en charge rapide est cruciale.