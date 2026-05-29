Ile Maurice: Avocate, super-maman et femme engagée - Le parcours inspirant de Venusha Autar

Avocate, Legal Resource Person au National Women's Council et membre de Mpower, Me Venusha Autar incarne le portrait d'une femme engagée aux multiples responsabilités. À l'occasion de la fête des Mères, elle revient sur un parcours marqué par les épreuves, mais aussi par la résilience, la force et la détermination. Derrière son sourire se cache une mère qui s'est battue pour offrir le meilleur à ses enfants, malgré les difficultés et les sacrifices du quotidien. Son témoignage rend hommage à toutes les mères qui avancent, souvent dans l'ombre, portées par un amour inconditionnel.

«En tant que mère célibataire de deux enfants, c'est une journée qui me rappelle le chemin parcouru, les défis relevés et surtout l'amour inconditionnel qui nous unit», confie-t-elle. Pour elle, cette journée est aussi l'occasion de célébrer la force et la résilience des mères qui se battent chaque jour pour le bien-être de leurs enfants. Sa plus grande fierté reste de voir ses enfants grandir heureux, en bonne santé et épanouis.

Les moments simples du quotidien - rire ensemble, partager des activités ou célébrer de petites réussites - ont une valeur inestimable. Leur offrir un environnement sécurisé demeure, selon elle, essentiel.

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«Mes enfants sont ma plus grande source de force et de motivation. Ils me rappellent chaque jour pourquoi je continue à avancer et à me battre pour leur offrir le meilleur avenir possible», ajoute-telle. Ces liens nourrissent également son engagement à leur transmettre des valeurs fondamentales telles que la persévérance, le respect, l'indépendance et la discipline.

Être mère célibataire tout en exerçant une carrière exigeante dans le domaine juridique représente un défi quotidien. En plus de ses activités au barreau, elle intervient dans les médias et sur les réseaux sociaux, et agit comme personne ressource auprès du Civil Service College, du National Women's Council ainsi que d'autres institutions sur des questions juridiques et sociales.

Cette vie professionnelle intense demande une organisation rigoureuse et de nombreux sacrifices. Toutefois, elle a appris à rechercher un équilibre. Elle s'accorde chaque jour un moment pour elle-même, notamment à travers le sport. Ce qui la réjouit particulièrement, c'est que ses enfants partagent aussi cette passion. Ils participent à ses activités sportives et l'accompagnent dans cette dynamique axée sur la santé et la discipline.

Ces moments leur permettent de renforcer leurs liens tout en cultivant un mode de vie sain. Venusha Autar estime qu'une mère épanouie est mieux armée pour accompagner ses enfants dans leur développement.

Elle reconnaît cependant qu'il n'existe pas de modèle parfait. Chaque jour, elle fait de son mieux pour concilier sa vie professionnelle, personnelle et familiale, ses enfants restant sa priorité et sa principale source de motivation.

Son message à toutes les mères est un message de force et d'encouragement : elles sont bien plus fortes qu'elles ne le pensent. Chaque jour, elles accomplissent un travail remarquable avec amour et détermination. Même dans les moments difficiles, il est essentiel de ne pas perdre confiance en soi. Les enfants, rappelle-t-elle, retiennent avant tout l'amour, la présence et les efforts, bien plus que la perfection.

Elle adresse enfin une pensée particulière aux mères célibataires : «Soyez fières de votre parcours, de vos sacrifices et de tout ce que vous accomplissez chaque jour. Vous êtes une source d'inspiration pour vos enfants et pour la société tout entière.»