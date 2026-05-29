Sénégal: Tabaski à Richard-Toll - L'imam Raatib, Bara Fall, rappelle les bases d'une cohésion sociale

A l'occasion de la Tabaski célébrée le jeudi 28 mai, l'imam Raatib de Ndiangué invite les parents et leurs enfants à la préservation des valeurs fondatrices de la cohésion sociale.

La fête de l'Aïd Al Adha, communément appelée fête du Sacrifice, a été célébrée ce jeudi 28 mai 2026 à Richard-Toll. Comme à l'accoutumée, des centaines de fidèles se sont rassemblés dès le matin au terrain de football de Ndiangué pour accomplir la prière de l'Aïd, marquant ainsi l'un des moments forts de la vie religieuse musulmane dans la localité.

Ainsi, au cours de sa prêche, l'imam Raatib du quartier, Bara Fall, a délivré un message centré sur les valeurs essentielles de l'islam. Il a d'abord invité les familles et les croyants à cultiver la solidarité, à renforcer les liens familiaux et à maintenir le bon voisinage, piliers indispensables de la cohésion sociale.

L'imam a ensuite adressé un appel particulier aux parents, les exhortant à bien éduquer leurs enfants en leur inculquant les bonnes valeurs morales et religieuses. Aux jeunes, il a rappelé avec insistance que le respect des parents constitue une obligation majeure pour tout musulman, comme cela est fréquemment souligné dans le Saint Coran.

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Imam Bara Fall a conclu sa prêche par une invocation à Allah (SWT) afin qu'Il accepte les actes d'adoration accomplis par les fidèles durant cette période bénie. Il a également formulé des prières pour les autorités, leur demandant force, sagesse et succès dans l'accomplissement de leurs missions au service de la population.

Cette célébration de l'Aïd Al Adha à Ndiangué a une nouvelle fois illustré la ferveur religieuse des habitants de Richard-Toll et leur attachement aux enseignements de l'islam, tout en mettant l'accent sur l'importance de la transmission des valeurs, du vivre-ensemble et de la responsabilité collective.