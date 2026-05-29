Sénégal: Coupe du monde 2026 - Alerte contre la montée des arnaques en ligne

À l'approche de la Coupe du monde 2026, les cybercriminels redoublent d'ingéniosité pour exploiter l'enthousiasme des supporters. Dans un rapport publié vendredi, la société de cybersécurité Kaspersky alerte sur une recrudescence des escroqueries en ligne liées à la compétition. Les fraudeurs multiplient les faux sites internet, les courriels trompeurs et les offres alléchantes dans le but de soutirer de l'argent ou des informations personnelles aux internautes.

Parmi les principales menaces identifiées figurent les faux sites de vente de billets. Reprenant les couleurs et l'identité visuelle officielles de la Coupe du monde, ces plateformes frauduleuses donnent l'illusion d'être légitimes. Les utilisateurs sont invités à s'inscrire puis à effectuer un paiement pour obtenir leurs billets. En réalité, ils risquent de perdre leur argent tout en exposant leurs coordonnées bancaires et leurs données personnelles à des cybercriminels.

Les experts ont également repéré des sites proposant prétendument des produits dérivés officiels du tournoi. T-shirts, peluches et autres souvenirs sont affichés avec d'importantes réductions afin d'attirer les acheteurs. Pour gagner la confiance des visiteurs, certains de ces sites affichent même de faux labels de sécurité ou de fiabilité. Là encore, l'objectif est de récupérer des informations sensibles ou de détourner des paiements.

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Les campagnes de phishing constituent une autre menace majeure. Des courriels frauduleux, présentés comme des communications officielles liées à l'événement, invitent les destinataires à cliquer sur des liens malveillants. D'autres messages annoncent aux supporters qu'ils auraient remporté un don de 500 000 dollars destiné à financer leur voyage, leur hébergement et leurs billets pour la compétition. Ces promesses de gains exceptionnels servent en réalité à piéger les victimes.

Face à cette situation, Kaspersky appelle les internautes à la plus grande vigilance. L'entreprise recommande de n'utiliser que les plateformes officielles pour acheter des billets ou suivre les matchs, de vérifier soigneusement les adresses des sites web et de se méfier des offres trop attractives. Elle conseille également d'activer l'authentification à deux facteurs sur les comptes sensibles et d'utiliser des solutions de sécurité capables de détecter les liens frauduleux et les logiciels malveillants.