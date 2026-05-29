Afrique: Assemblée annuelle de l'AIAFD - Le Figa félicité pour l'ensemble de son organisation

Le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) a coordonné, du 24 au 26 mai au Centre de conférence de Kintélé, en marge des Assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), l'Assemblée annuelle de l'Association des institutions africaines de financement du développement (AIAFD). À cette occasion, plusieurs responsables des institutions de financement du développement (IFD) ont été réunis à Brazzaville pour échanger sur la souveraineté du financement en Afrique.

La commune de Kintélé a été, pendant trois jours, le centre financier de l'Afrique pour les IFD. Bien qu'il n'ait que cinq ans d'existence, le Figa, grâce à l'organisation de cet événement, siège désormais aux côtés des grandes banques et des grandes organisations qui appuient le financement du développement de l'Afrique, a fait connaître le directeur de cabinet du ministre des Petites, moyennes entreprises et de l'Artisanat, Eugène Ikounga.

Pour lui, le Figa devrait saisir cette opportunité d'appartenir à l'AIAFD en vue de renforcer les capacités de son organisation, de sorte à en faire un outil majeur de construction d'un tissu d'entrepreneuriat structuré et diversifié du Congo. « L'AIAFD, à travers sa politique, compte sur vous pour permettre au Figa de devenir cet acteur majeur que nous souhaitons pour la construction d'un tissu entrepreneurial dans notre pays », a poursuivi le directeur de cabinet.

Le Figa, dont la mission est de faciliter l'accès au financement et de soutenir les opérateurs économiques, a trouvé en l'AIAFD un partenaire naturel dans la quête commune pour l'inclusion financière et le développement économique durable. « Nos missions respectives convergent sur un point essentiel : le désir de construire des ponts là où il y a des barrières, et de transformer les ambitions de nos entrepreneurs en réalités concrètes », a précisé le directeur général du Figa, Branham Kintombo.

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Autour du dîner de consultation organisé pour la clôture de l' Assemblée annuelle, Branham Kintombo a souhaité renforcer les liens humains qui servent de fondement à toute collaboration fructueuse. « Ensemble, nous ne nous contentons pas de soutenir des entreprises ; nous investissons dans les personnes, dans les communautés et dans l'avenir de nos économies », a-t-il expliqué.

La session s'est clôturée sur une note positive par la remise des certificats aux membres de l'AIAFD afin de saluer leur engagement et les compétences consolidées tout au long de ces travaux.

Créée sous les auspices de la BAD en 1975, l'AIAFD a pour missions, entre autres, de fournir des services de pointe aux IFD africaines pour financer efficacement le développement national et les objectifs de développement durable en vue d'une prospérité partagée sur le continent.