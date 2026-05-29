Congo-Kinshasa: Riposte contre Ebola - La Grande-Bretagne apporte son soutien au pays

La mobilisation internationale autour de la riposte contre la maladie à virus Ebola se consolide davantage autour de la République Démocratique du Congo (RDC), dont l'expérience et la capacité de réaction sont aujourd'hui reconnues par plusieurs partenaires internationaux.

Au cours de l'entretien que le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé à la ministre d'État britannique chargée du Développement international et de l'Afrique, ce jeudi 28 mai 2026, Dame Jennifer Chapman a annoncé une aide d'urgence du Royaume-Uni de 20 millions de livres sterling pour soutenir la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola due à la souche Bundibugyo.

« Au regard des relations que nous entretenons avec la RDC, j'ai tenu à venir m'enquérir personnellement de l'évolution de la riposte à Ebola et pour offrir notre soutien qui est toujours disponible pour accompagner le leadership congolais en la matière », a déclaré la baronne Chapman de Darlington. « Nous savons que la RDC a une grande expérience concernant Ebola et nous avons tenu, à cet effet, à y ajouter notre soutien en vue de se rassurer de l'efficacité de la riposte pour sauver des vies et mettre en sécurité les personnes ainsi que leurs familles », a-t-elle renchérit.

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Ce soutien britannique vise prioritairement à fournir des équipements de protection individuelle (EPI) aux agents de santé de première ligne; à renforcer la surveillance épidémiologique et le suivi des cas; à améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau, d'hygiène et d'assainissement (WASH), ainsi qu'à soutenir les structures de maternité et protéger les femmes, particulièrement vulnérables pendant cette crise.