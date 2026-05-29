Congo-Brazzaville: Compétition internationale de la langue chinoise - Marvelan Chance Mouyabi remporte la palme 2026

La vingt-cinquième édition de la compétition finale du groupe d'étudiants de « Chinese bridge» ou «Passerelle vers le chinois» s'est déroulée, le 23 mai à Brazzaville, dans la salle de conférence de la grande bibliothèque de l'Université Marien-Ngouabi, en présence du directeur chinois de l'Institut Confucius, Zhou Zhimin, et du directeur des risques en chef de la Banque sino congolaise pour l'Afrique, Chen Xiaomei.

Organisée pour promouvoir la langue et la culture chinoises, favoriser les échanges culturels entre la Chine et d'autres pays, la finale de « Chinese bridge» a mis aux prises neuf apprenants de l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi. Il s'est agi d'Edna Bénie Bahondakio, Prince Héritier Essié Lendouma, Bénie Chrisma Milly Massamba, Michaél Eliel Mouaya, Marvelan Chance Mouyabi, Wizianel Lucreche Mpalé Engandza, Maxence Verance Ngokonoa Mbié, Dan Ondzié, et Don Christ Phaleck Yembi.

Les neuf candidats ont présenté, dans la première partie, un discours en chinois afin d'exprimer leurs talents. Le sujet de discours a porté sur «Le chinois m'aide à comprendre la Chine». Ils se sont exprimés en fonction de ce sujet de discours qui a duré deux minutes chacun. Dans la seconde, ils ont répondu, chacun en quatre minutes, aux questions de l'examinateur, pour démontrer des compétences telles que le chant chinois, les instruments de musique chinois, la danse chinoise, la calligraphie, la peinture chinoise, le papier découpé ou les arts martiaux, etc.

A l'issue de la compétition, le jury a déclaré Marvelan Chance Mouyabi vainqueur de cette édition, suivi de Prince Héritier Essié Lendouma, Edna Bénie Bahondakio et Michaél Eliel Mouaya à la deuxième place. La troisième place a été occupée par Bénie Chrisma Milly Massamba, Wizianel Lucreche Mpalé Engandza, Maxence Verance Ngokonoa Mbié, Dan Ondzié et Don Christ Phaleck Yembi.

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Les impressions des lauréats

Après ce sacre, Marvelan Chance Mouyabi, étudiant à l'Institut Confucius niveau 4, et à l'Ecole nationale supérieure polytechnique, a exprimé sa satisfaction. «Je suis heureux d'avoir gagné la première place à cette compétition internationale qui rassemble plusieurs pays et dans chaque pays. il y a une compétition pour déterminer le premier qui partira pour la Chine concourir avec les autres. Le but étant la vulgarisation de la langue chinoise. J'irai en Chine avec l'intention d'être un petit ambassadeur de notre culture. Et cela me touche de représenter le Congo à l'international», a-t-il indiqué.

Deuxième à cette compétition, Prince Héritier Essié Lendouma, a exprimé sa déception de ne pas faire le voyage de la Chine. « Ce qui m'a motivé à participer à ce concours, c'est le fait que je pouvais obtenir le premier prix me permettant d'aller en Chine. Malheureusement, je ne pourrai pas aller représenter le Congo, parce que je suis placé deuxième. S'agissant de mes ambitions par rapport à la langue chinoise, je veux lier le droit et cette langue pour être capable de défendre les Chinois dans les tribunaux ou encore d'être lié à une affaire juridique dans laquelle se trouvent des Chinois pour les défendre ... », s'est-il exprimé.

Pour sa part, le directeur chinois de l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi, Zhou Zhimin, a indiqué que « Chinese bridge» est à sa vingt-cinquième édition internationale et la dix-neuvième pour le Congo. « Le but de cette compétition est d'encourager les étudiants de l'Institut Confucius à apprendre le chinois et surtout à faire les études en Chine. Plusieurs étudiants qui sont passés ici sont devenus très bons. En un mot, le but de cette compétition est de valoriser la langue et la culture chinoises», a-t-il signifié.

Notons que les lauréats ont reçu pour le premier un ordinateur, puis les trois deuxièmes des smartphones,... Le premier ira en Chine pour représenter la République du Congo à la compétition mondiale qui regroupera plus de cent soixante pays. Il sera accompagné de l'un des deuxièmes.