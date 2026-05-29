Congo-Brazzaville: Partenariat Congo-Cafi - Une nouvelle dynamique envisagée pour la protection forestière

Brazzaville a abrité, le 28 mai, le segment politique de la revue annuelle du partenariat entre la République du Congo et l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale (Cafi). Cette rencontre stratégique a marqué l'aboutissement d'une série d'échanges visant à dresser le bilan de la mise en oeuvre de la coopération environnementale.

Le segment politique tenu sous le patronage du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, vient ainsi clore les travaux techniques de la revue 2025, ouvrant la voie à la définition de nouvelles orientations pour la coopération Congo-Cafi.

Intervenant au nom de l'équipe de direction de Cafi, Rachel Kyte a exprimé sa gratitude envers les autorités congolaises. Elle a souligné l'importance de cet exercice capital qui dépasse le simple cadre national. « Cette évaluation permettra de revoir le chemin parcouru et de formuler des nouvelles recommandations », a-t-elle déclaré, tout en souhaitant des travaux fructueux.

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Pour sa part, le secrétaire permanent du partenariat Cong-Cafi, Jean de Dieu Nzila, a mis en exergue l'impératif de tirer les leçons de la première phase du partenariat, notamment par la hiérarchisation des jalons, précisant l'orientation stratégique souhaitée par Brazzaville. « Il était aussi question de reallouer les financements sur les projets à fort impact. Le Congo a demandé aux partenaires d'impliquer les structures techniques nationales, en priorité. Il s'agit de tirer les leçons de la première phase pour négocier une deuxième qui sera plus adaptée au contexte national », a-t-il indiqué.

Prenant la parole, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a salué l'engagement continu des partenaires de Cafi. Dans son mot de circonstance, il a appelé l'ensemble des parties prenantes à maintenir cet élan afin de pérenniser les acquis et de renforcer l'efficacité des actions futures en faveur de la gestion durable des forêts congolaises.