Congo-Brazzaville: Hygiène menstruelle - L'association les 'Jeunes cadres' sensibilise des femmes incarcérées à la Maison d'arrêt de Brazzaville

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, l'association les "Jeunes cadres" a organisé, le 28 mai, une séance de sensibilisation à la santé féminine en milieu carcéral, en faveur des prisonnières de la Maison d'arrêt et de correction de Brazzaville.

Placée sous le signe de la dignité humaine et de la promotion de la santé, l'initiative a permis au Dr Opa Alambou d'échanger avec les détenues sur les bonnes pratiques liées à l'hygiène menstruelle, avant la remise par le président de l'association "Jeunes cadres", Florian Koulimaya, d'un don composé de serviettes hygiéniques écologiques et de quelques produits de première nécessité.

Cette action, en lien avec les objectifs de développement durable relatifs à la santé et au bien-être, visait à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes détenues, à préserver leur dignité, à réduire les déchets générés par les serviettes habituelles, à limiter les risques d'inconfort et d'irritation de la peau, et à renforcer la sensibilisation autour des questions de santé féminine en milieu carcéral.

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À travers elle, les organisateurs ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'inclusion, de la solidarité et du respect de la dignité humaine. « Ce don est une manière de conserver votre bien-être, votre dignité et votre estime personnelle car chaque femme mérite d'être écoutée, valorisée et protégée malgré les circonstances de la vie. A cet effet, nous allons vous offrir avec beaucoup d'affection et de respect quelques présents, notamment les serviettes hygiéniques », a indiqué Florian Koulimaya.

Au nom du directeur de la Maison d'arrêt et de correction de Brazzaville, le surveillant général, Alain Kounoumono, a remercié les membres de l'association. « Votre présence témoigne de votre engagement en faveur de la dignité humaine et du respect des droits de l'homme. A travers cette activité, les femmes détenues profiteront des échanges et conseils concernant leur vie intime mais aussi leur rôle en tant que femmes et filles », a-t-il signifié.

Les bénéficiaires ont grandement loué l'initiative des "Jeunes cadres". Elles ont par la même occasion demandé que ce genre de rencontre se multiplie car elles rencontrent plusieurs difficultés au quotidien. Elles ont ainsi souhaité que des associations similaires organisent même des simples rencontres d'échange avec elles.

Il sied de signaler que l'association les "Jeunes cadres" est à caractère social, éducatif et sportif. Elle est membre du Réseau africain des adolescents et jeunes, soutenu par le Fonds des Nations unies pour la population qui oeuvre, entre autres, pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive.