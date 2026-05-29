Ile Maurice: Intoxiqués au monoxyde de carbone

Il est presque 19 h 30, le jeudi 28 mai, quand Manoj Budhoo s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille, Manisha. Certes, la jeune femme de 24 ans, Compliance Officer sérieuse et ambitieuse, à Ébène chez Trident, rentre parfois tard... mais ce soir-là, le silence est différent. Pesant. Inhabituel.

Vers 21 heures, la police d'Ébène est alertée. Trois véhicules sillonnent le secteur. En vain. Au moment où Manoj Budhoo tente une nouvelle fois de joindre sa fille au téléphone, une voix inconnue décroche. C'est la mère de Novik Salesse, 31 ans, lui aussi employé chez Trident, où il dirigeait l'équipe DevOps.

Il faut aller à Petit-Verger, dans une maison en construction appartenant à Novik Salesse. Il résidait officiellement à Cité Padco, à Quartier-Militaire.

Dans le garage de Petit-Verger, dans une Chevrolet noire, Manisha Budhoo est retrouvée inanimée. Le médecin du Samu, dépêché sur place, ne peut que constater son décès. Novik, lui, est encore en vie quand son frère le découvre dans le garage. Il est transporté à la clinique C-Care Wellkin. Sa fiancée et une dénommée P. sont présentes à son chevet quand il s'éteint dans la nuit.

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Les médecins légistes ont rendu leurs conclusions. Le Dr Sudesh Gungadin, chef du département médico-légal, et le Dr Maxwell Monvoisin ont tous deux conclu à une mort par intoxication au monoxyde de carbone. Un prélèvement de sang sur la jeune fille a été envoyé pour être analysée au FSL.