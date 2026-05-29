Ile Maurice: Partenariats internationaux, réformes sociales et environnement au coeur des décisions

Réuni ce vendredi 29 mai 2026, le Conseil des ministres a adopté une série de décisions stratégiques touchant à la coopération internationale, à la modernisation des services publics, à la santé, à l'éducation et à la protection de l'environnement.

Partenariats diplomatiques et économiques

Le Cabinet a donné son feu vert à plusieurs accords internationaux majeurs. Maurice signera notamment un Accord d'Acquisition et de Services Croisés avec les États-Unis, destiné à renforcer la coopération logistique entre la Mauritius Police Force et les forces armées américaines.

Sur le plan commercial, Maurice s'apprête à signer la Déclaration conjointe concluant les négociations de l'Accord de partenariat économique approfondi avec l'Union européenne, aux côtés des Comores, de Madagascar et des Seychelles.

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Cet accord introduit 15 nouveaux chapitres, dont les principales caractéristiques et avantages comprennent des règles d'origine plus flexibles pour les produits d'intérêt à l'exportation pour Maurice, des opportunités accrues dans les services et l'investissement, une facilitation du commerce et une coopération réglementaire renforcées, une assistance technique et financière, une meilleure protection des droits de propriété intellectuelle et des indications géographiques, ainsi que des dispositions promouvant le développement durable.

Le «Island Container Terminal Project», fruit du partenariat «Government-to-Government» conclu avec l'Inde lors de la visite d'État du Premier ministre en septembre 2025, avance également.

Modernisation des services publics et inclusion

Le ministère de la Sécurité sociale a lancé un vaste projet de numérisation de 10,5 millions de dossiers sur 18 mois, afin d'améliorer le traitement des prestations sociales. Par ailleurs, le Comité de pilotage présidé par le Président de l'Assemblée nationale a remis son rapport intérimaire sur l'introduction du Kreol Morisien à l'Assemblée nationale.

Santé publique : lutter contre le VIH dans les universités

Le Cabinet a approuvé un programme de prévention du VIH dans les établissements d'enseignement supérieur, prévoyant des dépistages volontaires, du conseil en PrEP (stratégie de prévention du VIH) et des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes adultes.

Environnement : réponse à l'érosion et au stress hydrique

Face à l'érosion côtière survenue début mai à la plage de Tamarin, le gouvernement mobilisera l'expertise du Bureau de Recherches Géologiques et Minières français, via l'Agence Française de Développement. Parallèlement, le ministère des Collectivités locales encadrera les activités de lavage de voitures pour faire face à la situation de stress hydrique qui touche le pays. Enfin, le terrain de Pointe-aux-Piments, à Balaclava, pourrait de nouveau être reconnue comme une plage publique, un statut perdu en 2008.

Éducation : Maurice rejoint le PISA en 2027

Maurice participera à la prochaine édition du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l'OCDE, qui évalue les compétences des élèves de 15 ans en sciences, lecture et mathématiques, contribuant à l'atteinte de l'ODD (Objectif de développement durable) 4 «Éducation de qualité».

Diplomatie régionale

Le ministre des Affaires étrangères a participé à la réunion ministérielle de la SADC en Afrique du Sud, où il a plaidé pour une approche régionale renforçant la résilience et l'autonomie économique. Plusieurs réunions bilatérales se sont tenues avec ses homologues sud-africain, zimbabwéen et eswatinien.

Nomination

Enfin, M. Nirmalen Manikum a été nommé nouveau Président du Comité exécutif du Conseil national de la jeunesse.