Ile Maurice: Plus de peur que de mal

29 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Un accident de la route impliquant un bus de la Compagnie Nationale de Transport (CNT) et un 4x4 s'est produit ce matin à Grande-Rosalie. Heureusement, l'incident n'a fait qu'une blessée légère.

Selon les premiers éléments, le bus circulait en direction de Pamplemousses lorsqu'il est entré en collision avec un 4x4 qui effectuait un virage à droite en direction de D'Épinay. Le conducteur du véhicule aurait tourné devant le bus, ne laissant pas suffisamment de temps au chauffeur pour éviter l'impact.

Le choc a causé d'importants dégâts au 4x4 tandis que le bus a également été endommagé. Une passagère a été blessée à la main lors de l'accident.

La police est rapidement intervenue sur les lieux afin de sécuriser la zone et faciliter la circulation. Les passagers ont été transférés dans un autre bus pour la suite de leur trajet.

Cet accident, sans conséquences graves, rappelle néanmoins l'importance de la vigilance et du respect des règles de sécurité sur les routes.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.