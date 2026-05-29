Ile Maurice: Plus de peur que de mal

Un accident de la route impliquant un bus de la Compagnie Nationale de Transport (CNT) et un 4x4 s'est produit ce matin à Grande-Rosalie. Heureusement, l'incident n'a fait qu'une blessée légère.

Selon les premiers éléments, le bus circulait en direction de Pamplemousses lorsqu'il est entré en collision avec un 4x4 qui effectuait un virage à droite en direction de D'Épinay. Le conducteur du véhicule aurait tourné devant le bus, ne laissant pas suffisamment de temps au chauffeur pour éviter l'impact.

Le choc a causé d'importants dégâts au 4x4 tandis que le bus a également été endommagé. Une passagère a été blessée à la main lors de l'accident.

La police est rapidement intervenue sur les lieux afin de sécuriser la zone et faciliter la circulation. Les passagers ont été transférés dans un autre bus pour la suite de leur trajet.

Cet accident, sans conséquences graves, rappelle néanmoins l'importance de la vigilance et du respect des règles de sécurité sur les routes.