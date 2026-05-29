Ile Maurice: Le ministère du Commerce durcit le ton, un projet de loi en préparation

Dans un contexte marqué par l'intensification des échanges commerciaux et une circulation accrue de produits importés, les enjeux liés à la sécurité et à la protection des consommateurs deviennent primordiaux. Face à ces défis, le ministère du Commerce et de la protection des consommateurs a organisé un atelier de travail dédié à la Product Safety le mercredi 27 mai au Caudan Arts Centre, à Port-Louis.

L'essor du commerce mondial, avec la diversification de l'offre accessible aux consommateurs, s'accompagne de nouveaux risques. Le marché est confronté à une arrivée massive et rapide d'articles importés non conformes, contrefaits ou dangereux. Dans ce contexte, le ministre de tutelle, Michaël Sik Yuen, indique que la sécurité des produits constitue un pilier fondamental de la protection des consommateurs, de la santé publique et du commerce responsable. Pour lui, garantir la fiabilité de ces produits est essentiel pour maintenir la confiance dans l'économie.

Contrôle rigoureux du marché

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Michaël Sik Yuen a ainsi insisté sur la nécessité de mettre en place des cadres réglementaires, un contrôle rigoureux du marché ainsi que des lois de protection des consommateurs, afin de prévenir la mise en circulation de produits dangereux, de renforcer la transparence des chaînes d'approvisionnement et de garantir une meilleure information et protection des consommateurs. Cela s'ajoute aux mesures déjà mises en place, notamment de nouvelles réglementations sur la sécurité des jouets ainsi que le renforcement des exigences applicables aux chauffeeau à gaz, incluant des dispositifs relatifs aux systèmes d'évacuation et à la détection du monoxyde de carbone.

Michaël Sik Yuen a évoqué l'élaboration d'un nouveau Consumer Protection Bill afin d'instaurer un marché plus équitable, plus sûr et plus transparent, renforçant la confiance des consommateurs tout en soutenant les entreprises responsables et le développement économique durable.

L'accent est aussi mis sur la coopération régionale et le partage d'informations au sein des systèmes modernes de surveillance du marché. D'ailleurs, Maurice collabore déjà avec la Common Market for Eastern and Southern Africa Competition Commission dans plusieurs domaines liés à la protection des consommateurs, à la régulation de la concurrence et à la surveillance du marché.

L'adaptation aux défis émergents repose sur un renforcement des capacités institutionnelles et une modernisation des mécanismes de contrôle. L'évolution des systèmes de surveillance du marché en parallèle à une coopération avec les partenaires nationaux et internationaux, est considérée comme une priorité pour mieux protéger les consommateurs.