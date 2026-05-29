Ile Maurice: L'école de voile internationale en cale sèche

La seule école de voile de l'île Maurice reconnue internationalement risque de mettre la clé sous la porte, faute de pouvoir transférer la propriété à un successeur qualifié en raison de la règlementation. Fondée en 2014 par l'Allemand Klaus Gerasch et des investisseurs européens, Wildwind Adventures a débuté ses activités à Mont-Choisy avec 22 bateaux et des moniteurs qualifiés. L'école emploie désormais sept Mauriciens, dont plusieurs sont moniteurs certifiés d'institutions anglaises et grecques.

Wildwind est reconnue par la Royal Yachting Association (Royaume-Uni) et la Fédération allemande des sports nautiques. L'école poursuit un double objectif : attirer les touristes européens désireux de prendre des cours de voile et de découvrir l'océan Indien, tout en proposant des formations à la voile aux Mauriciens et aux écoliers.

Allemand Klaus Gerasch

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Le fondateur souhaite maintenant céder ses parts à un successeur déterminé à poursuivre les opérations et à financer le développement. En novembre 2025, l'Economic Development Board a informé les parties que la nouvelle réglementation classe Wildwind comme une «Pleasure Craft Enterprise», exigeant une participation minimale de 70 % de citoyens mauriciens. Les ressortissants étrangers ne peuvent donc pas en prendre le contrôle en vertu de la réglementation actuelle.

«J'ai maintenant 77 ans et je pense qu'il est temps pour moi de trouver un repreneur. Mais aucun Mauricien n'est intéressé. J'ai cependant un Allemand qui souhaiterait racheter Wildwind, mais l'EDB m'a dit que ce n'était pas possible. J'ai ensuite rencontré le ministre du Tourisme pour obtenir une dérogation. Il a déclaré ne pas pouvoir modifier la loi. J'ai également rencontré, il y a trois semaines, le nouveau directeur de la Tourism Authority. Il a affirmé ne rien pouvoir changer et nous sommes contraints de fermer», affirme Klaus Gerasch. Il souligne l'ironie de la situation : son entreprise est entièrement détenue par des investisseurs étrangers et ne peut pourtant pas être vendue à un autre étranger.

«Ma femme est hongroise et possède des parts. L'entreprise est détenue à 100 % par des investisseurs étrangers. Mais je n'ai pas le droit de vendre mes parts à un autre investisseur étranger. Il y a un Allemand, Tim, qui possède une école de voile en Allemagne. Il a dit qu'il fermerait son école pour venir ici. Il investirait dans du nouveau matériel et de nouveaux bateaux. Je ne quitterai pas l'île Maurice. J'y vis depuis 12 ans. Je suis arrivé en 2014 pour m'occuper du club de voile, et j'y ai passé 12 ans», précise encore Klaus Gerasch.

Il emploie sept Mauriciens et est profondément attristé à l'idée de devoir fermer un club auquel il a consacré toute sa passion et ses ressources. Au fil des ans, il a importé 20 voiliers et deux bateaux de sécurité pour enrichir l'offre du club. Il souligne que la gestion du club de voile n'a jamais été motivée par le profit ; c'était un projet passionnant qui lui permettait de partager son amour de la voile, notamment avec les enfants. Initier les jeunes à la voile lui a apporté joie et épanouissement, grâce à la participation régulière des écoles locales. Il confie que, malgré ses efforts pour trouver des Mauriciens intéressés par la reprise de l'activité, l'idée de gérer un club de voile n'attire pas les candidats.

Il reconnaît être arrivé à Maurice à la retraite et avoir pu se consacrer pleinement à ce loisir sans en dépendre financièrement, grâce à une pension confortable et à des investissements immobiliers en Allemagne. Il lance donc un appel aux Mauriciens intéressés à reprendre son business, sinon ce sera la fin de Wildwind Adventures en juillet.