Ile Maurice: Port-Mathurin dans la stratégie nationale d'IA et de cybersécurité

Du 26 au 28 mai, le ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, a effectué à Rodrigues une mission officielle. Celle-ci était axée sur l'intégration de l'île dans la stratégie nationale de transformation numérique et d'intelligence artificielle (IA).

Le 26 mai, à Port-Mathurin, le ministre a rencontré Alain Wong So, commissaire au Tourisme et aux TIC, pour discuter de la place de Rodrigues dans la stratégie nationale d'IA et des défis liés à la cybersécurité et à la transformation numérique. Les échanges ont porté sur le suivi des projets TIC, le renforcement des infrastructures numériques et les opportunités technologiques pour l'île. Le commissaire Wong So a souligné que le secteur TIC constitue un levier économique crucial pour Rodrigues, particulièrement grâce au développement du Technopark et à la formation de jeunes professionnels.

Le ministre Ramtohul a réaffirmé la volonté du gouvernement d'intégrer pleinement Rodrigues dans la transformation numérique nationale. Un cadre de travail sera établi, notamment pour la cybersécurité, avec une équipe basée à Maurice et l'intention de désigner un représentant dédié à la cybersécurité et l'IA pour Rodrigues. Des réunions mensuelles, en présentiel ou en ligne, sont envisagées pour assurer l'avancement des projets.

Projet «Rod IT»

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Le commissaire Wong So a présenté le projet Rod IT, une initiative visant à promouvoir la technologie, l'innovation et le numérique à Rodrigues. Ce projet sensibilise les jeunes aux enjeux numériques, à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité.

Le ministre a également rencontré le personnel de Mauritius Post à Port-Mathurin. Cette réunion a souligné le rôle essentiel des agents postaux pour faciliter l'accès aux services numériques. En tant qu'agents de confiance en contact quotidien avec les citoyens, ils sont appelés à promouvoir activement KOREK!, la super-application numérique gouvernementale. La réunion a également permis de faire le point sur l'intégration de MauPass, la stratégie de modernisation de Mauritius Post Ltd et les efforts pour renforcer les services et assurer la viabilité financière de l'entreprise.

Le ministre et le commissaire ont interagi avec les élèves du Rodrigues College, présentant les opportunités offertes par les nouvelles technologies et l'importance d'une utilisation responsable du numérique. Les élèves ont été sensibilisés aux bénéfices de l'intelligence artificielle et aux mesures de protection en ligne. Les discussions ont abordé l'importance de l'éducation et des motivations nécessaires pour réussir. Le ministre Ramtohul a souligné que l'IA peut soutenir le processus d'apprentissage sans le remplacer. Les défis du monde numérique et les précautions face aux risques d'internet et des réseaux sociaux ont également été évoqués.

Selon le ministre Ramtohul, «Rodrigues possède un immense potentiel et l'autonomisation de nos jeunes grâce aux outils et connaissances numériques demeure au coeur de la construction d'une Maurice plus connectée, inclusive et préparée pour l'avenir».

«Rod-Digital Vision»

Le 6 mai, l'Assemblée régionale de Rodrigues a lancé le «Roadmap for ICT sector of Rodrigues», «Rod-Digital Vision», traçant une voie claire vers un avenir numérique pour l'île. Conçue pour renforcer les capacités locales et la compétitivité régionale, cette feuille de route positionne les TIC comme un catalyseur de croissance économique inclusive, de meilleurs services publics et d'une résilience durable.

Au coeur de la Vision Rodrigues-Numérique se trouvent quatre valeurs fondamentales : la confiance, l'innovation, la durabilité et la résilience. Ces valeurs orientent les décisions, les partenariats et les investissements, garantissant que la technologie soit au service des citoyens, protège leurs droits et soutient une économie verte et adaptable. Les objectifs à long terme visent à positionner Rodrigues comme un acteur régional stratégique : une petite économie insulaire, à la pointe du numérique, innovante, inclusive et durable.