Ethiopie: Les élections de 2026 - Une étape majeure pour la mobilisation électorale et une référence en matière de débats politiques

Addis-Abeba — L'Éthiopie se prépare à organiser ses 7èmes élections générales le 1er juin 2026, avec l'ambition de renforcer une culture démocratique transparente, pacifique et ouverte à tous.

Cette dynamique se manifeste notamment par une participation électorale élevée, l'intégration des technologies numériques, l'autonomie de la commission électorale, un accès équitable aux médias ainsi que la liberté des débats politiques.

Participation électorale et modernisation technologique

L'Éthiopie enregistre des avancées significatives dans sa transition numérique grâce à l'initiative « Éthiopie numérique », qui a profondément transformé le processus d'inscription sur les listes électorales pour ces 7èmes élections générales, portant le nombre total d'électeurs enregistrés à un niveau historique de 50,5 millions.

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Pour la première fois, le pays a adopté des solutions numériques permettant aux citoyens de s'inscrire via l'application mobile « Mirchaye » (Mon élection).

L'Éthiopie est ainsi entrée dans l'histoire en enregistrant 50,5 millions d'électeurs pour ses 7èmes élections générales, établissant un record de participation et d'inscription électorale, soit une progression importante par rapport aux élections de 2021.

La Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a également présenté plusieurs initiatives numériques, notamment une cartographie avancée fondée sur le système d'information géographique (SIG), destinée à améliorer la logistique, administrer les bases de données des bureaux de vote et accroître la transparence institutionnelle.

Selon les responsables de la NEBE, le processus électoral vise à être pacifique, inclusif, libre, équitable et transparent.

La participation des femmes et des jeunes constitue une priorité essentielle, tandis que des dispositifs de vote adaptés sont en cours d'achèvement afin de faciliter l'accès des personnes déplacées, des militaires et des étudiants.

Rôle de la NEBE et débats politiques

La NEBE a officiellement achevé son programme national de débats avec les partis politiques et annoncé le début de la période obligatoire de silence électoral avant les 7èmes élections générales.

Le Conseil a qualifié d'exemplaire le récent débat interpartis organisé directement sous sa supervision pour la première fois, considérant cette initiative comme un moyen ayant permis aux électeurs de voter en toute connaissance de cause, dans le respect des lois électorales nationales, tout en offrant une présentation pacifique et respectueuse des politiques et programmes des candidats.

Le Conseil a également mis en avant le caractère inclusif et participatif de ces débats, ainsi que leur potentiel à servir de référence pour les futures élections.

Trente-trois partis politiques ont pris part à des discussions portant sur 19 grandes questions nationales, sous l'animation d'experts indépendants.

Selon le Conseil électoral national (NEBE), cette série de débats a offert aux partis politiques une plateforme essentielle afin de présenter leurs politiques, leurs programmes et leurs visions au public, tout en aidant les électeurs à effectuer des choix éclairés.

Ainsi, ces débats ont joué un rôle majeur dans la sensibilisation du public en permettant aux citoyens de mieux comprendre les programmes et les priorités des différents partis politiques.

À l'issue des débats, le Conseil a officiellement instauré la « Période de silence », une phase de quatre jours précédant les élections durant laquelle toute activité de campagne électorale est interdite conformément à la directive électorale.

Pendant cette période, les partis politiques, les candidats ainsi que leurs partisans ne sont pas autorisés à mener des activités de campagne, organiser des rassemblements publics ni accorder des interviews médiatiques liées aux élections.

Le rôle des médias

Au cours de la campagne électorale et des débats, les médias ont joué un rôle central en rapprochant les candidats et leurs différents programmes des électeurs.

Cette mission demeure essentielle pour l'établissement d'une culture démocratique transparente, pacifique et inclusive dans le pays.

Les 7èmes élections générales d'Éthiopie sont prévues le 1er juin 2026 et représentent une étape importante dans l'histoire politique contemporaine du pays.

Elles se distingueront par un niveau de participation électorale sans précédent ainsi qu'un modèle innovant en matière de débats politiques.