Addis-Abeba — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a annoncé que sa Mission d'observation électorale avait conduit des consultations avec la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) ainsi qu'avec des organisations de la société civile avant les prochaines élections générales éthiopiennes.

D'après une publication diffusée par l'organisation sur les réseaux sociaux, la cheffe de la Mission d'observation électorale de l'IGAD, Speciosa Wandira-Kazibwe, a indiqué que la mission avait organisé plusieurs réunions consultatives avec les principaux acteurs du processus électoral et des représentants de la société civile dans le cadre de ses activités d'évaluation préélectorale.

Elle a expliqué que les discussions ont porté sur l'ensemble des préparatifs liés aux élections, le rôle des différentes parties prenantes dans la garantie d'un processus électoral pacifique et crédible, ainsi que les efforts entrepris pour renforcer la participation démocratique.

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Les échanges, auxquels ont pris part des représentants de la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE), de la Fédération des femmes éthiopiennes et du Consortium des organisations éthiopiennes de défense des droits humains, ont porté sur les préparatifs électoraux, la sécurité et la garantie d'un processus démocratique pacifique, inclusif et crédible.

Selon une publication du Secrétariat de l'IGAD sur les réseaux sociaux, lors de la rencontre avec la présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, les discussions ont porté sur les préparatifs électoraux, l'inclusion, la sécurité du scrutin, la gestion des différends et la transmission des résultats.

La Commission a également mis en avant l'utilisation de l'application Mirchaye pour l'inscription numérique des électeurs et des candidats, ainsi que les initiatives favorisant la participation des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes durant les élections.

Les consultations avec la Fédération des femmes éthiopiennes ont porté sur le rôle des femmes dans la gouvernance et les processus électoraux. La Fédération a souligné ses efforts en faveur de la consolidation de la paix et du dialogue national et a informé la Mission qu'elle avait déployé plus de 10 000 observatrices formées à travers le pays.

Les échanges avec le Consortium des organisations éthiopiennes de défense des droits humains ont porté sur la préparation des élections, le déploiement des observateurs et l'importance de la coopération entre les parties prenantes afin de promouvoir des élections pacifiques, crédibles, transparentes et inclusives.

Ces consultations s'inscrivent dans le cadre d'une démarche plus large conduite par l'IGAD auprès des différentes parties prenantes, dans le but de soutenir des processus électoraux démocratiques et crédibles en Éthiopie.