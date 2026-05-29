Ethiopie: Les acteurs politiques décrivent le processus préélectoral des 7èmes élections comme libre, démocratique et pacifique

Addis-Abeba — Les acteurs politiques ont décrit le processus des 7èmes élections générales en Éthiopie comme libre, démocratique et pacifique, mettant en avant l'amélioration du climat politique qui a favorisé une participation plus importante des partis politiques et des citoyens.

Le président du Conseil conjoint des partis politiques d'Addis-Abeba, Maru Jane, a indiqué que l'élargissement de l'espace politique a permis aux partis ainsi qu'aux citoyens de participer plus activement au processus électoral.

« Les initiatives visant à élargir l'espace politique lors des 7èmes élections générales, comparativement aux 6èmes élections, représentent une avancée majeure », a-t-il déclaré, soulignant en particulier la meilleure accessibilité des cartes d'électeur.

Maru a insisté sur la nécessité de préserver la paix, la démocratie et la stabilité du pays pendant toute la période électorale. Il a ajouté que le Conseil avait conduit des campagnes de sensibilisation à travers Addis-Abeba afin d'encourager les habitants à obtenir leur carte d'électeur et à prendre part au scrutin.

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Selon lui, les partis politiques ont également bénéficié de formations destinées à renforcer leur implication dans le processus électoral.

Il a affirmé que le Conseil, en collaboration avec la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE), a soutenu des programmes de sensibilisation du public aux lois électorales et facilité la création de plateformes permettant aux partis de présenter leurs programmes politiques.

Le président du Conseil conjoint des partis politiques de la région Amhara, Tesfahun Alemneh, a déclaré que le gouvernement avait créé des opportunités permettant aux partis politiques concurrents de partager le pouvoir, qualifiant cette initiative d'étape importante pour le renforcement de la gouvernance démocratique.

Il a expliqué que les partis se sont progressivement éloignés de leurs relations antagonistes du passé et coopèrent désormais sur les enjeux nationaux communs, tout en maintenant leurs divergences politiques.

Tesfahun a également affirmé que l'attribution de temps d'antenne aux partis concurrents leur a permis de présenter des politiques et des stratégies alternatives, offrant ainsi aux citoyens un éventail politique plus large.

Le secrétaire du Conseil conjoint des partis politiques de la région Oromia, Tariku Denberu, a indiqué que les difficultés rencontrées durant le processus électoral sont résolues rapidement et que les obstacles autrefois considérés comme des menaces sont progressivement traités.

Tariku a souligné que les 7èmes élections générales constitueront une étape majeure dans le renforcement des institutions démocratiques et le démantèlement de ce qu'il a qualifié de « cultures politiques rétrogrades ».

Il a ajouté que les partis politiques collaborent, aussi bien au sein du Conseil conjoint qu'indépendamment, afin d'assurer un processus électoral démocratique et pacifique.

Par ailleurs, la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a salué le succès historique des débats électoraux organisés avant la période obligatoire de silence précédant l'élection prévue le lundi 1er juin 2026.

La NEBE a indiqué que ces débats ont permis aux partis politiques de présenter leurs politiques, leurs programmes et leurs visions, tout en aidant les électeurs à faire des choix éclairés.

La présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, a déclaré que cette initiative a renforcé la sensibilisation des électeurs ainsi que la participation démocratique, mettant en avant le caractère inclusif et participatif des débats.

Elle a précisé qu'il s'agissait du premier programme de débats nationaux directement organisé par la Commission électorale.

Selon la NEBE, 33 partis politiques ont participé à des débats portant sur 19 grands enjeux nationaux, sous l'animation d'experts indépendants.

À l'issue des débats, la NEBE a officiellement instauré la période de silence de quatre jours, pendant laquelle toute campagne électorale est interdite conformément à la directive électorale.

Durant cette période, les partis politiques, les candidats et leurs sympathisants ne sont pas autorisés à mener des activités de campagne, organiser des événements publics liés aux élections ni participer à des interviews médiatiques relatives au scrutin.

La Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a indiqué que cette mesure vise à permettre aux électeurs de réfléchir de manière indépendante avant de voter.

Avant les élections, la NEBE a annoncé que plus de 50,5 millions d'Éthiopiens s'étaient inscrits sur les listes électorales, qualifiant cette opération de plus importante inscription électorale de l'histoire du pays et de l'une des plus vastes initiatives démocratiques du continent africain.

Les citoyens se sont inscrits soit par l'intermédiaire de l'application mobile « Mirchaye », soit directement dans les bureaux de vote à travers le pays.

Selon la NEBE, plus de 5,5 millions d'électeurs ont utilisé la plateforme numérique, tandis que les autres se sont inscrits manuellement.