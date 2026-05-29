Ethiopie: La 7e élection au pays marque un tournant vers la maturité démocratique

Addis Ababa — La 7e élection en Éthiopie témoigne d'une maturité démocratique croissante et d'une transformation institutionnelle

Alors que l'aube se lève sur l'Éthiopie, le pays s'installe dans un rythme politique plus calme. Les slogans de campagne disparaissent des rues, les médias adoucissent leur ton et les partis politiques se taisent, alors que la nation entre officiellement dans la période de silence électoral obligatoire avant les élections générales du 1er juin.

Ce silence revêt une importance particulière. Il ne s'agit pas simplement de l'absence de campagne électorale, mais d'une pause nationale avant que des millions de citoyens ne s'expriment par les urnes.

Sur l'ensemble du vaste territoire éthiopien, des villes animées aux communautés rurales isolées, les préparatifs de la 7e élection générale du pays ont atteint leur phase finale. Ce qui se déroule actuellement est plus qu'un simple exercice électoral de routine ; il s'agit d'un moment institutionnel décisif pour l'une des nations les plus vastes et les plus importantes sur le plan stratégique d'Afrique.

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Avec plus de 50 millions d'électeurs inscrits appelés aux urnes, cette élection s'impose comme l'un des processus démocratiques les plus déterminants du continent ces dernières années. Elle reflète non seulement la compétition politique, mais aussi la maturité opérationnelle croissante des institutions électorales éthiopiennes.

À l'approche du scrutin, la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a annoncé que tous les préparatifs logistiques et opérationnels en vue de ce scrutin historique avaient été menés à bien. La présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, a déclaré que la Commission avait finalisé toutes les étapes majeures du processus électoral, passant ainsi officiellement à la phase finale de mise en oeuvre.

Selon la Commission, le scrutin de lundi représente une avancée institutionnelle considérable par rapport aux cycles électoraux précédents, marquée par une plus grande inclusion politique, des systèmes technologiques améliorés, une coordination administrative renforcée et une participation publique élargie.

En quoi la 7e élection diffère-t-elle de la 6e ?

Un examen plus approfondi du cadre électoral révèle une trajectoire remarquable de progrès institutionnel.

Contrairement aux élections précédentes, la 7e élection générale a fait preuve d'un niveau plus élevé de préparation logistique, de modernisation numérique, d'inclusivité médiatique et de sophistication réglementaire. Le processus reflète une institution publique qui a considérablement évolué tant en termes de capacité organisationnelle que d'administration démocratique.

Innovation numérique et préparation opérationnelle

L'une des transformations les plus notables a été l'introduction par la NEBE de systèmes numériques d'inscription des électeurs et des candidats, une première dans l'histoire électorale de l'Éthiopie.

Grâce à l'application mobile « Mirchaye » (« Mon élection »), les citoyens ont pu s'inscrire en ligne à l'aide de leur smartphone, tandis que les tablettes distribuées aux agents électoraux ont permis l'inscription en personne dans tout le pays, en partenariat avec Ethio Telecom. Le passage des systèmes papier à une infrastructure numérique a considérablement réduit les retards administratifs, minimisé les inefficacités logistiques et amélioré la transparence.

Le matériel électoral, y compris les bulletins de vote sensibles imprimés à l'étranger dans des conditions sécurisées, a déjà été distribué dans toutes les circonscriptions du pays. L'enregistrement des candidats, l'inscription des électeurs et la mise en place de bureaux de vote spéciaux ont tous été menés à bien dans les délais opérationnels prévus.

Les organisations civiques et les observateurs électoraux ont qualifié cette transition numérique de bond qualitatif majeur pour l'administration électorale éthiopienne, contribuant à moderniser la gestion des élections tout en améliorant l'accessibilité dans les régions géographiquement difficiles d'accès.

Élargissement de l'espace politique et médiatique

Une autre caractéristique marquante de la 7e élection générale a été l'élargissement sans précédent de la participation politique et du débat public.

Pour la première fois dans l'histoire de l'Éthiopie, la NEBE a directement organisé et supervisé des débats politiques à l'échelle nationale en collaboration avec l'Agence de presse éthiopienne (ENA), plutôt que de laisser ce processus entièrement aux mains d'institutions médiatiques tierces.

Dans le cadre de cette initiative, 19 forums de débat diffusés à l'échelle nationale ont été organisés en cinq langues sur des plateformes médiatiques publiques et privées. Ces débats ont réuni des partis politiques, des représentants de la société civile, des universitaires et des étudiants afin de débattre des principaux enjeux nationaux.

Au total, 33 partis politiques ont pris part à des discussions portant sur 19 grands domaines politiques, présentant ainsi au corps électoral des visions et des programmes divergents.

Afin de garantir une concurrence politique équitable, la NEBE a également alloué du temps d'antenne gratuit aux partis politiques pour leur campagne, dont 782,5 heures de diffusion radio, 520 heures de temps d'antenne télévisé et 576 chroniques dans la presse écrite.

Parallèlement, plus de 220 000 représentants de partis, 64 médias et 1 814 journalistes ont reçu une accréditation pour observer et rendre compte du processus électoral.

Renforcement de la souveraineté des électeurs et de la neutralité institutionnelle

À l'approche du jour du scrutin en Éthiopie, la NEBE an mis en place des garanties supplémentaires visant à protéger l'indépendance des électeurs et à renforcer la confiance du public dans le processus.

À l'issue des débats organisés à l'échelle nationale, la Commission a officiellement déclaré le début de la période de silence électoral -- un mécanisme destiné à laisser aux électeurs un délai de réflexion suffisant, à l'abri de toute pression politique ou de toute campagne de dernière minute.

La Commission a également renforcé ses procédures de traitement des plaintes en désignant des professionnels indépendants et sans affiliation politique pour superviser les réclamations et les litiges électoraux.

La participation civique nationale s'est également développée. La NEBE a accordé des licences d'éducation des électeurs à 169 organisations de la société civile, dont 114 ont reçu un soutien financier de la Commission. Des accréditations d'observateurs ont également été délivrées à 55 organisations de la société civile nationale afin de renforcer la transparence et le contrôle public.

Ces mesures témoignent collectivement d'un effort institutionnel plus large visant à renforcer la neutralité électorale, la responsabilité et la confiance des citoyens.

Partenariat panafricain et confiance continentale

Au-delà des préparatifs nationaux, l'élection a également suscité un engagement continental significatif, soulignant l'appropriation croissante par l'Afrique des processus démocratiques dans toute la région.

La mission d'observation électorale de l'Union africaine (AUEOM), dirigée par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, a déployé 73 observateurs à court terme issus de 37 pays africains, les femmes représentant 61 % des membres de la mission.

De même, la mission d'observation électorale de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) -- dirigée par l'ancienne vice-présidente ougandaise Speciosa Wandira-Kazibwe et l'ancien président de l'Assemblée nationale de Djibouti Mohamed Ali Houmed -- a déployé des experts régionaux pour observer les procédures du jour du scrutin et évaluer le respect des règles électorales.

Guidées par les cadres démocratiques continentaux, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ces missions reflètent un engagement continental plus large en faveur du soutien à des institutions démocratiques crédibles dirigées par des Africains.

Leur présence témoigne également d'une confiance régionale croissante dans le processus électoral et les capacités institutionnelles de l'Éthiopie.

Un moment décisif pour la démocratie

Alors que les Éthiopiens s'apprêtent à voter le 1er juin, la 7e élection législative du pays représente bien plus qu'une simple compétition politique. Elle constitue un test de la résilience des institutions, de la gestion démocratique et de la coordination nationale à très grande échelle.

La combinaison d'une participation électorale accrue, de la modernisation numérique, d'un engagement politique plus large, de mécanismes de contrôle renforcés et d'une observation continentale reflète une évolution significative de l'architecture démocratique de l'Éthiopie.

Avec plus de 50,5 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales, cette élection est de plus en plus considérée comme un indicateur majeur de la trajectoire institutionnelle du pays -- et comme une démonstration de la manière dont les systèmes électoraux en Afrique peuvent évoluer grâce à des réformes nationales, à l'adaptation technologique et à un partenariat continental croissant.