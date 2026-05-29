Ethiopie: Le pays s'apprête à vivre un rendez-vous démocratique historique le 1er juin

Addis-Abeba — L'Éthiopie organisera ses 7èmes élections générales le lundi 1er juin 2026, une étape majeure dans l'évolution démocratique du pays.

Le scrutin se tiendra sur l'ensemble du territoire de 6h00 à 18h00, selon la Commission électorale nationale d'Éthiopie.

Au total, 50 514 155 électeurs ont été enregistrés pour prendre part à l'élection, faisant de ce vote l'un des plus vastes scrutins de l'histoire nationale.

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Plus de 5,5 millions d'électeurs se sont inscrits via l'application mobile numérique « Mirchaye », tandis que les autres inscriptions ont été réalisées manuellement dans les centres de vote du pays.

La Commission électorale nationale d'État (NEBE) a lancé l'application « Mirchaye » dans le cadre de ses initiatives de modernisation de l'enregistrement des électeurs et des candidats. Cette plateforme permet l'inscription à distance, facilite la gestion des élections et renforce la transparence, l'efficacité ainsi que l'inclusivité du processus électoral.

La Commission a indiqué que les 7èmes élections générales constituent pour les partis politiques une occasion de présenter leurs programmes et leurs visions à la population.

Afin d'encourager une participation politique informée, la commission a organisé des formations et des exercices pratiques sur les méthodes de campagne électorale et de débat, visant à aider les électeurs à mieux comprendre les programmes et orientations politiques des partis candidats.

Des échanges continus avec des professionnels des médias et de la communication ont également été menés afin d'améliorer la structure et l'efficacité des débats politiques, permettant aux partis de mener des discussions dépassant les cadres traditionnels.

Selon la NEBE, le processus de débat a aussi permis aux étudiants et aux représentants d'institutions indépendantes d'interroger directement les partis politiques sur diverses questions nationales.

Des observateurs de l'Union africaine, de l'Autorité intergouvernementale pour le développement ainsi que des organisations nationales de la société civile sont attendus pour superviser le déroulement des élections.

Par ailleurs, 37 organes de presse ont obtenu des autorisations de couverture, tandis que 1 131 journalistes ont été accrédités pour suivre le processus électoral à travers le pays.