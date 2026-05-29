Ethiopie: Les 7èmes élections éthiopiennes illustrent une avancée vers la consolidation démocratique

Addis-Abeba — Dès les premières heures du jour, l'Éthiopie adopte une cadence politique plus sereine.

Les slogans électoraux disparaissent progressivement des rues, les médias atténuent leurs discours et les formations politiques respectent le silence, alors que le pays entre officiellement dans la période obligatoire de silence électoral précédant les élections générales du 1er juin.

Ce silence porte une forte signification. Il ne représente pas uniquement l'arrêt des campagnes, mais constitue également une pause nationale avant que des millions de citoyens ne fassent entendre leur voix dans les urnes.

À travers l'étendue du territoire éthiopien, des centres urbains dynamiques jusqu'aux localités rurales les plus éloignées, les préparatifs des 7èmes élections générales arrivent dans leur dernière phase.

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Ce qui se déroule actuellement dépasse largement une simple opération électorale habituelle ; il s'agit d'un moment institutionnel crucial pour l'une des nations les plus vastes et stratégiquement influentes du continent africain.

Avec plus de 50 millions d'électeurs enregistrés attendus, ces élections apparaissent comme l'un des exercices démocratiques les plus significatifs du continent africain au cours des dernières années.

Elles traduisent non seulement une compétition politique active, mais également la montée en puissance des capacités opérationnelles des institutions électorales éthiopiennes.

À l'approche du scrutin, la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a confirmé l'achèvement de l'ensemble des préparatifs logistiques et techniques nécessaires à ce vote historique.

La présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, a indiqué que la Commission avait finalisé toutes les étapes majeures du processus électoral, entrant officiellement dans la dernière phase d'exécution.

Selon la Commission, le vote de lundi représente une avancée institutionnelle importante comparée aux cycles électoraux précédents, marquée par une inclusion politique élargie, des outils technologiques modernisés, une meilleure coordination administrative et une participation citoyenne plus importante.

En quoi les 7èmes élections se distinguent-elles des 6èmes ?

Une analyse approfondie du système électoral met en évidence une évolution institutionnelle remarquable.

Contrairement aux élections antérieures, les 7èmes élections générales ont affiché des niveaux supérieurs de préparation logistique, de modernisation numérique, d'ouverture médiatique et de sophistication réglementaire.

Le processus révèle une institution étatique ayant considérablement progressé, tant au niveau de ses capacités organisationnelles que dans sa gouvernance démocratique.

Modernisation numérique et préparation opérationnelle

L'un des changements les plus notables réside dans l'introduction par la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) de systèmes numériques d'enregistrement des électeurs et des candidats, une première dans l'histoire électorale de l'Éthiopie.

Grâce à l'application mobile « Mirchaye » (« Mon élection »), les citoyens ont pu effectuer leur inscription en ligne via leurs smartphones, tandis que des tablettes remises aux agents des bureaux de vote ont facilité l'inscription physique dans tout le pays, en partenariat avec Ethio Telecom.

Le passage des procédures papier vers une infrastructure numérique a fortement réduit les délais administratifs, limité les inefficacités logistiques et renforcé la transparence.

Le matériel électoral, notamment les bulletins de vote sécurisés imprimés à l'étranger sous haute protection, a déjà été distribué dans toutes les circonscriptions nationales. L'enregistrement des candidats et des électeurs, ainsi que l'installation des bureaux de vote spéciaux, ont été réalisés dans les délais fixés.

Les organisations de la société civile ainsi que les observateurs électoraux ont qualifié cette transformation numérique de progrès qualitatif majeur pour l'administration électorale éthiopienne.

Elle contribue à moderniser la gestion des élections tout en améliorant l'accessibilité dans les régions géographiquement éloignées.

Élargissement de l'espace politique et médiatique

Une autre caractéristique importante des 7èmes élections générales réside dans l'expansion sans précédent de la participation politique et du débat public.

Pour la première fois dans l'histoire de l'Éthiopie, la Commission nationale des élections (NEBE) a organisé et supervisé directement des débats politiques à l'échelle nationale en collaboration avec l'Agence de presse éthiopienne (ENA), au lieu de confier entièrement cette responsabilité aux médias indépendants.

Dans le cadre de cette initiative, 19 forums de débats retransmis à l'échelle nationale ont été organisés dans cinq langues sur des plateformes médiatiques publiques et privées.

Ces débats ont rassemblé des représentants des partis politiques, des membres de la société civile, des universitaires et des étudiants afin de discuter des grandes questions nationales.

Au total, 33 partis politiques ont pris part à des discussions portant sur 19 principaux domaines politiques, présentant leurs visions et programmes respectifs aux électeurs.

Afin d'assurer une compétition politique équitable, la NEBE a également accordé gratuitement du temps d'antenne aux partis politiques pour leurs campagnes, notamment 782,5 heures de diffusion radio, 520 heures de diffusion télévisée et 576 espaces dans la presse écrite.

Parallèlement, plus de 220 000 représentants de partis, 64 médias et 1 814 journalistes ont été accrédités afin d'observer et de couvrir le déroulement du processus électoral.

Renforcement de la souveraineté des électeurs et de la neutralité institutionnelle

À l'approche de la journée électorale en Éthiopie, la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE) a instauré des garanties supplémentaires destinées à protéger l'indépendance des électeurs et à renforcer la confiance du public dans le processus.

Après la clôture des débats nationaux, la Commission a officiellement annoncé le début de la période de silence électoral -- un mécanisme conçu pour offrir aux électeurs un temps de réflexion suffisant, à l'abri de toute pression politique ou campagne de dernière minute.

La Commission a également renforcé ses mécanismes de traitement des plaintes en désignant des professionnels indépendants et non partisans chargés de superviser les griefs et les différends électoraux.

La participation citoyenne nationale s'est également intensifiée. La NEBE a délivré des licences d'éducation civique à 169 organisations de la société civile, dont 114 ont bénéficié d'un soutien financier.

Une accréditation d'observation a également été accordée à 55 organisations de la société civile afin de renforcer la transparence et le contrôle public.

Ces initiatives reflètent collectivement un effort institutionnel plus large visant à consolider la neutralité électorale, la responsabilité institutionnelle et la confiance des citoyens.

Partenariat panafricain et confiance continentale

Au-delà des préparatifs nationaux, l'élection a également suscité une mobilisation continentale importante, mettant en évidence l'appropriation croissante des processus démocratiques par les Africains à travers la région.

La Mission d'observation électorale de l'Union africaine (MOEUA), conduite par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, a déployé 73 observateurs de court terme issus de 37 pays africains, dont 61 % de femmes.

De même, la Mission d'observation électorale de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), dirigée par l'ancienne vice-présidente ougandaise Speciosa Wandira-Kazibwe et l'ancien président de l'Assemblée nationale de Djibouti, Mohamed Ali Houmed, a mobilisé des experts régionaux afin d'observer le déroulement du scrutin et d'évaluer le respect des droits électoraux.

Guidées par les cadres démocratiques continentaux, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ces missions traduisent un engagement continental plus large en faveur du soutien à des institutions démocratiques crédibles dirigées par des Africains.

Leur présence témoigne également d'une confiance régionale croissante dans le processus électoral ainsi que dans les capacités institutionnelles de l'Éthiopie.

Un moment démocratique déterminant

Alors que les Éthiopiens se préparent à voter le 1er juin, les 7èmes élections générales du pays représentent bien davantage qu'une simple compétition politique.

Elles constituent un test majeur pour la solidité institutionnelle, l'administration démocratique et la coordination nationale.

L'élargissement de la participation électorale, la modernisation numérique, un engagement politique renforcé, des mécanismes de contrôle plus solides et l'observation continentale illustrent une évolution importante de l'architecture démocratique éthiopienne.

Avec plus de 50,5 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales, ces élections sont désormais perçues comme un indicateur essentiel de la trajectoire institutionnelle du pays et comme une démonstration de la manière dont les systèmes électoraux africains peuvent progresser grâce aux réformes internes, à l'adaptation technologique et au renforcement du partenariat continental.