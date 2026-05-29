Sénégal: Me Abdoulaye Wade, une trajectoire construite dans la résilience

Dakar — La vie d'opposant de Me Abdoulaye Wade, qui fête ses 100 ans ce vendredi, a été tour à tour marquée par des moments de forte résilience, entrecoupés par des périodes de résignation affectée ou sincère qui ont appris à ce patriarche de la vie politique sénégalaise à savoir toujours renaître de ses cendres.

Compte tenu de son parcours politique exceptionnel sous Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, qui se sont succédé à la tête du Sénégal de 1960 à 2000, l'emblématique fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS) est décrit par de nombreux observateurs comme une figure profondément résiliente.

Plusieurs facteurs attestent suffisamment de cette résilience. Il y a tout d'abord que Gorgui, comme l'appellent affectueusement ses partisans, a passé 26 longues années dans l'opposition après avoir créé son parti en 1974, avant de goûter enfin aux délices du pouvoir en 2000.

Pendant plus d'un quart de siècle, il a maintenu son parti et ses militants mobilisés malgré l'usure du temps, les opérations de débauchage de ses responsables, les séjours en prison et les nombreux revers électoraux.

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Me Abdoulaye Wade, qui s'est présenté à cinq reprises à l'élection présidentielle (1978, 1983, 1988, 1993 et 2000), a essuyé des défaites répétées face à la machine électorale du Parti socialiste, sans jamais abandonner l'arène politique, affinant sa stratégie à chaque scrutin jusqu'à son accession à la magistrature suprême en 2000.

L'homme a vu son parcours politique jalonné d'épreuves judiciaires et de privations de liberté. Il a été arrêté, jugé et emprisonné à plusieurs reprises sous le régime socialiste, notamment lors des tensions post-électorales de 1988 ou en 1993, à la suite de l'affaire Me Babacar Sèye, du nom du vice-président du Conseil constitutionnel tué le 15 mai 1993. Faute de preuves matérielles, il a été relaxé.

Ces embastillements, loin de le briser et de brider sa carrière, ont plutôt forgé et conforté son image de martyr politique et de leader courageux auprès de ses inconditionnels.

Me Wade a utilisé chaque séjour derrière les barreaux comme un tremplin pour le pouvoir. Il revenait toujours plus fort et déterminé, avec une rhétorique encore plus offensive, capitalisant sur son statut de victime politique pour galvaniser ses troupes.

Résignation ou stratégique repli français

A force de subir de nombreuses épreuves (judiciaires et électorales), Me Wade a adopté la posture de résignation comme arme politique. Même si bon nombre de ses partisans jugent que le fait d'associer le mot "résignation" à l'homme que Léopold Sédar Senghor avait surnommé "Ndiombor" (Le lièvre, pour sa ruse et sa vivacité), relève d'une étrangeté.

Stratégie bien calculée ou lassitude, au lendemain des élections législatives de 1998, il démissionne avec fracas de son poste de député à l'Assemblée nationale, s'envole pour la France où il vit pendant un an, loin de sa base politique.

Ses alliés de l'opposition, parmi lesquels Abdoulaye Bathliy et Amath Dansokho, ont multiplié les allers-retours entre le Sénégal et la France pendant cette période, en vue de le convaincre de revenir et de participer à la présidentielle de 2000.

A la faveur de cet exil, Gorgui suscite le manque chez de nombreux militants qui désiraient plus que tout son retour.

Résultats des courses : lorsqu'il rentre à Dakar le 27 octobre 1999, il est accueilli par une impressionnante foule en liesse. Cet accueil populaire est indescriptible va directement porter sa campagne et se solder par sa victoire historique à la présidentielle de mars 2000, marquant ainsi la première alternance démocratique du Sénégal.

S'il y a une expression qui sied parfaitement au fondateur du PDS, c'est bien la "résurrection politique".

L'homme a en effet connu, durant ses 26 ans d'opposition, une véritable traversée du désert marquée par de répétitifs échecs électoraux, des moments d'exils et des années d'emprisonnements, pour renaître de ses cendres à chaque fois.

Alors qu'on le pensait politiquement mort après le départ de ses plus fidèles lieutenants (Serigne Diop, Me Doudou Ndoye, Me Ousmane Ngom, entre autres), ou son exil prolongé en France à la fin des années 1990, le chantre du Sopi réussit un retour triomphal au Sénégal à la veille de la présidentielle de 2000.

Il s'allie avec les principaux ténors de l'opposition, notamment ceux de la gauche comme le professeur Abdoulaye Bathily, Landing Savané et Amath Danskho, et parvient à mettre en ballotage l'indéboulonnable Abdou Diouf, lors du scrutin de février 2000.

A 74 ans, un âge où beaucoup sont à la retraite, Me Abdoulaye Wade remporte le second tour de la présidentielle le 19 mars 2000. L'opposant historique, leader charismatique du PDS et figure emblématique de l'espace politique sénégalais, devient ainsi président de République, permettant au pays de réaliser sa première alternance démocratique

La trajectoire du gardien du temple PDS est le symbole même de la persévérance. Sa "résurrection" ne s'est pas seulement jouée en l'an 2000 lorsqu'il a accédé au pouvoir après un quart de siècle de combats, mais continue surtout de se perpétuer à travers sa longévité politique exceptionnelle, faisant de lui un acteur incontournable du paysage sénégalais sur près de cinq décennies.