Sénégal: Les Lions veulent égaler voire améliorer la performance de la génération 2002 (Capitaine)

Dakar — Les pensionnaires actuels de l'équipe nationale de football ont envie "d'égaler" voire d'améliorer" la performance de leurs ainés de la génération de 2002, qui ont atteint les quarts de finale du Mondial cette année-là après avoir notamment battu le France en match d'ouverture, a déclaré le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly.

"Aujourd'hui, je pense que c'est une source de motivation pour nous tous. Tous les gens de ma génération connaissent cette génération 2002. Les jeunes d'aujourd'hui connaissent [...] un peu moins [le parcours de cette génération] mais on a envie d'égaler, voire d'améliorer cette performance-là", a-t-il dit dans un entretien avec le site de la FIFA.

Le Sénégal étant logé dans le même groupe que la France pour le Mondial 2026, les Lions vont retrouver les Bleus 24 ans après leur exploit retentissant réussi face à cette équipe le 31 mai 2002, lors de l'édition tenue en Corée et au Japon.

En 2002, les Lions avaient battu (1-0) les Bleus en match d'ouverture du Mondial. Un exploit d'autant plus retentissant que la France était championne du monde en titre et comptait sur un effectif XXXL.

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"Un souvenir qui est très présent encore dans ma tête... J'avais 11 ans et je me souviens même des élèves avec qui j'étais en classe quand je regardais ce match-là ! C'est un moment de joie de voir une légende du Sénégal, Papa Bouba [Diop], qui a marqué ce but sur un chamboulé de notre grand El Hadji Diouf. C'est ce but qui a été vraiment magnifique, avec la danse après la jubilation de tous Sénégalais", a rappelé le capitaine des Lions.

Kalidou Koulibaly a indiqué avoir répété cette danse quand il était jeune avec ses amis.

"Ce sont des souvenirs qui nous ont permis de nous rattacher au Sénégal et d'avoir conscience que le Sénégal a la capacité d'aller très loin dans les compétitions", a-t-il dit.

La France, aujourd'hui encore, peut compter sur "de grands joueurs", "des joueurs de talent, qui ont gagné la Ligue des champions [de l'UEFA] et qui sont les meilleurs buteurs dans leur club."

"Même au niveau européen, c'est difficile d'avoir la solution qui va nous permettre d'être performants contre eux. Mais on va tout faire pour réussir parce qu'on a à coeur de représenter notre nation", a déclaré Kalidou Koulibaly.

De l'avis de Kalidou Koulibaly, quand on porte le maillot du Sénégal, "on a des pouvoirs qui apparaissent et on a envie de bien faire". "Donc, ça va être dans cet esprit-là qu'on va aborder ces matches-là", a ajouté le joueur né en France.

L'équipe nationale du Sénégal de football est arrivé jeudi aux États-Unis où elle prendra part à la Coupe du monde qui démarre à partir du 11 juin prochain.

Dans l'après-midi du jeudi, ils ont effectué leur premier galop d'entraînement sur le territoire américain.

Sadio Mané et ses partenaires vont livrer leur premier match amical, dimanche, face aux Etats-Unis à Charlotte, où ils resteront jusqu'au 7 juin prochain avant de rallier San Antonio, une ville du Texas. Ils y affronteront l'Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto.

La Coupe du monde 2026 se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.