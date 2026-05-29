Sénégal: Matam - Une randonnée à Ndouloumadji Dembé pour sensibiliser sur l'importance de la marche

Ndouloumadji Dembé — "Ndouloum Vert", une structure oeuvrant pour la justice climatique, mise sur la sensibilisation pour promouvoir la marche auprès des populations et les amener à éviter de contracter certains types de maladie.

Dans ce cadre, cette structure a organisé une randonnée partie du poste de santé du village pour revenir à ce point de départ de la marche, en passant par l'ancien dispensaire et la devanture de l'école franco-arabe.

"Nous avons enregistré la participation de plusieurs personnes, dont des jeunes et des enfants. Une manière de leur faire comprendre que la marche est très importante pour la santé. Nous voulons pousser les gens à pratiquer le sport en général et surtout la marche en particulier", a dit Abou Anne, membre de "Ndouloum Vert", au terme de la randonnée,

Cette activité tenue vendredi comme chaque lendemain de la fête de Tabaski a été une occasion pour les initiateurs d'inviter les femmes et les personnes âgées à s'adonner à la marche.

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Les membres de "Ndouloum Vert" ont également évoqué, à cette occasion, leur combat pour une justice climatique, qu'ils comptent mener à travers des formations et des appuis financiers venant de bailleurs étrangers.

Selon lui, grâce à la fondation américaine Legal Empowerement Fund (LEF), qui a financé, à hauteur de 9 millions de francs CFA, des sessions de formation sur la justice climatique et le reboisement, au profit de au profit de "Ndouloum Vert".

"Nous sommes dans une période de très forte chaleur. La seule solution reste le reboisement. Avec Ndouloum Vert, nous avons fait de sorte qu'il y ait un arbre dans chaque maison pour atténuer la forte chaleur que nous vivons ici", a soutenu M. Anne.

A la fin de la randonnée, les marcheurs se sont rendus au domicile de feue Dieynaba Kane, décédée la semaine dernière, pour lui rendre hommage après plus de trente ans de service au poste de santé du village comme matrone et militante pour l'abandon de la pratique de l'excision.