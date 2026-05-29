Tunisie: Mandat de dépôt contre un ancien joueur international

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a émis un mandat de dépôt à l'encontre d'un ancien joueur international tunisien, dans le cadre d'une affaire liée à des soupçons d'agression verbale visant une fonctionnaire publique, ainsi qu'à un outrage à agent public dans l'exercice de ses fonctions.

D'après les premiers éléments disponibles, l'intéressé a été interpellé à la suite d'un différend survenu avec un agent public alors que ce dernier était en fonction. À l'issue de l'enquête préliminaire, le ministère public a décidé de le placer en détention provisoire.

L'ancien sportif devrait être présenté dans les prochains jours devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis, afin de répondre aux accusations portées à son encontre et d'être entendu sur les faits qui lui sont reprochés.