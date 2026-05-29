Tunisie: Intoxication alimentaire à Meknassi - Ce que l'on sait du repas consommé par la famille

Le directeur régional de la santé à Sidi Bouzid, le docteur Salem Nasri, a annoncé que l'état de santé des sept personnes victimes d'une intoxication alimentaire survenue jeudi soir dans la délégation de Meknassi est désormais stable. Trois patients ont quitté l'hôpital, tandis que trois autres devraient regagner leur domicile dans les prochaines heures. Une seule personne demeure sous surveillance médicale pour les prochaines 24 heures.

Dans une déclaration accordée à l'agence TAP, le responsable régional a précisé que des analyses ont été lancées sur les différents composants du repas consommé par les victimes afin de déterminer les causes exactes de cette intoxication, qui a provoqué le décès de deux membres d'une même famille.

Selon les premières informations, les personnes touchées ont rapidement présenté des troubles respiratoires, cardiaques et neurologiques. Elles ont d'abord été prises en charge à l'hôpital local de Meknassi avant d'être transférées en urgence au Centre hospitalier universitaire de Sidi Bouzid, leur état nécessitant une admission en soins intensifs au service des urgences.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur régional de la santé a par ailleurs démenti certaines informations relayées sur les réseaux sociaux concernant la présence de pastèque dans le repas consommé par la famille. Il a indiqué que le menu était composé de couscous, d"'osbane" (plat traditionnel tunisien), de salade verte et de boissons gazeuses.

Il a également souligné que les services de la direction régionale de la santé ainsi que l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires ont engagé une enquête de terrain et procédé à des prélèvements destinés à des analyses aux niveaux régional et central.

Concernant les deux victimes décédées, leurs dépouilles ont été transférées au service de médecine légale afin de déterminer avec précision les causes du décès. Les résultats des analyses toxicologiques et médicales sont toujours attendus.

Pour rappel, neuf membres d'une même famille ont été victimes de cette intoxication alimentaire jeudi soir dans la délégation de Meknassi, relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid.