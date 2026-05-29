Tunisie: Biologie du cancer et recherches biomédicales - L'Institut Pasteur de Tunis s'y met

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

À l'occasion des « Journées du programme Hubert Curien Maghreb », l'Institut Pasteur de Tunis sera le théâtre de rencontres scientifiques de haut niveau les 3 et 4 juin 2026. L'événement réunira des experts internationaux pour faire le point sur les dernières avancées en biologie du cancer, toxines biologiques et innovations thérapeutiques.

Cette manifestation scientifique majeure vise à intensifier l'échange d'expertises et à suivre de près les récents développements dans le domaine de la recherche biomédicale ainsi que les nouvelles perspectives thérapeutiques. Elle verra la participation de chercheurs et d'experts internationaux spécialisés dans les domaines des toxines biologiques, de la biologie du cancer et des innovations médicales.

Un programme d'excellence

La première journée du programme, le mercredi 3 juin, sera marquée par l'intervention de la professeure Nawal Oukacha, de l'Institut Pasteur du Maroc. Sa conférence s'intitulera : « Venins et antivenins : l'expertise scientifique au coeur du développement thérapeutique ».

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La journée du jeudi 4 juin s'articulera autour de deux conférences scientifiques. La première sera animée par le professeur Christophe Vandier et la docteure Aurélie Chantôme, de l'Université de Tours (France), et portera sur la progression tumorale. La seconde conférence, présentée par la professeure Marie Potier-Cartereau, traitera des « Signaux calciques comme cible thérapeutique pour surmonter la résistance aux traitements dans le cancer ».

Coopération académique franco-maghrébine

Il convient de rappeler que le programme « Hubert Curien Maghreb » (PHC Maghreb) est un dispositif de coopération scientifique et de recherche soutenu par la France. Il a pour objectif de dynamiser et d'appuyer les partenariats académiques et scientifiques entre les institutions de recherche françaises et celles des pays du Maghreb.

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