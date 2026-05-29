Afrique: Le Tunisien Habib Turki nommé secrétaire général de l'Union internationale du transport routier

Le Tunisien Habib Turki a été nommé secrétaire général de l'Union internationale du transport routier (IRU), à l'issue de l'assemblée générale de l'organisation. Il succède à Umberto de Pretto et prendra officiellement ses fonctions à compter du 1er août 2026.

Cette nomination vient couronner un parcours professionnel de près de vingt ans dans les domaines du commerce international, du développement et du transport au sein de plusieurs organisations internationales.

Habib Turki a notamment occupé, entre 2015 et 2018, le poste de conseiller régional au sein de l'IRU. À ce titre, il a contribué au renforcement de la présence de l'organisation au Moyen-Orient et accompagné l'adhésion de plusieurs pays, dont Oman, la Palestine, le Qatar et l'Arabie saoudite, au système international de transit routier TIR. Il a également supervisé la mise en oeuvre de ce système aux Émirats arabes unis.

En 2019, il rejoint la Fédération internationale de l'automobile (FIA), où il est chargé du développement des services touristiques. Il participe également au renforcement du positionnement de la fédération auprès des Nations unies et d'autres organisations internationales.

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En 2024, il est nommé directeur du développement au sein de la FIA, avec pour mission de soutenir la croissance internationale de l'organisation à travers les partenariats institutionnels, l'expansion sur de nouveaux marchés et le renforcement de sa représentation à l'échelle mondiale.

Dans ce cadre, il a conduit plusieurs négociations ayant abouti à des accords avec des organisations internationales et des gouvernements, tout en accompagnant l'expansion de la FIA en Chine et dans l'ensemble de la région asiatique.