Tunisie: Les banques tunisiennes resserrent l'accès au crédit pour les particuliers

Le volume global des crédits non professionnels accordés aux particuliers par les banques commerciales tunisiennes a enregistré une légère baisse au cours du premier trimestre 2026, atteignant 30,297 milliards de dinars à fin mars, contre 30,530 milliards de dinars en décembre 2025, soit un recul de 233 millions de dinars.

Selon les données statistiques publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT) sur la structure des encours de crédits, cette baisse a concerné la majorité des catégories de financements destinés aux ménages entre décembre 2025 et mars 2026.

Sur une base annuelle, la progression de ces crédits reste particulièrement faible. Depuis mars 2025, leur volume n'a augmenté que de 1,3 %, alors que les crédits aux particuliers enregistraient auparavant des taux de croissance annuels avoisinant les 11 %.

Des spécialistes du secteur bancaire expliquent ce ralentissement par le durcissement des conditions d'octroi des prêts imposées par les banques, mais également par le coût élevé du financement bancaire. Malgré la récente baisse du taux directeur opérée par la Banque centrale, les taux d'intérêt demeurent élevés pour les ménages.

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Le Conseil d'administration de la Banque centrale avait décidé, le 31 décembre 2025, de réduire le taux directeur de 50 points de base afin de le ramener à 7 % à partir du 7 janvier 2026. Les taux des facilités de prêt et de dépôt ont été ajustés respectivement à 8 % et 6 %, tandis que le taux minimum de rémunération de l'épargne a été abaissé à 6 %.

La Banque centrale a par ailleurs affirmé sa disposition à poursuivre l'ajustement de sa politique monétaire afin de préserver les équilibres économiques et financiers.

Dans le détail, les crédits au logement (qui représentent la part la plus importante des financements bancaires accordés aux particuliers) ont diminué de 82 millions de dinars, passant de 13,388 milliards de dinars en décembre 2025 à 13,306 milliards de dinars en mars 2026.

Les crédits destinés à l'aménagement des logements ont également reculé, s'établissant à 11,152 milliards de dinars à fin mars 2026, contre 11,263 milliards de dinars trois mois auparavant, soit une baisse de 111 millions de dinars.

Selon plusieurs observateurs, ce type de financement fait souvent l'objet d'un détournement de son usage initial. Certains emprunteurs utilisent ces crédits pour financer des dépenses de consommation, des mariages ou encore l'achat de véhicules, alors que les dossiers bancaires sont officiellement présentés comme des projets d'aménagement de logements.

Les crédits destinés à l'acquisition de véhicules ont eux aussi enregistré une légère baisse, passant de 438,5 millions de dinars en décembre 2025 à 434,8 millions de dinars à fin mars 2026.

Les crédits universitaires ont, pour leur part, diminué de 4,95 %, pour s'établir à 14,2 millions de dinars, contre près de 15 millions de dinars à la fin de l'année 2025.

Enfin, les autres crédits à la consommation ont poursuivi leur tendance baissière, leur volume passant de 5,424 milliards de dinars à 5,389 milliards de dinars durant la même période, soit une diminution de 35 millions de dinars.