Afrique du Nord: Important flux de familles libyennes vers le territoire tunisien

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les postes-frontières de Ras Jedir et de Dhehiba-Wazen enregistrent, depuis jeudi et durant la journée de ce vendredi 29 mai 2026, une forte hausse du trafic et une importante affluence du côté des entrées vers le territoire tunisien.

Selon les informations disponibles, la majorité des voyageurs sont des familles libyennes venues en Tunisie principalement pour des soins médicaux, des séjours touristiques ainsi que des visites familiales.

Cette augmentation du flux de passagers a provoqué un encombrement notable au niveau des deux points de passage frontaliers reliant la Tunisie à la Libye, notamment du côté de l'entrée sur le territoire tunisien.

Les autorités poursuivent les opérations d'organisation et de contrôle afin d'assurer la fluidité du trafic et de réduire les délais d'attente pour les voyageurs.

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