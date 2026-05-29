Tunisiens résidents à l'étranger - La Douane numérise ses services et rappelle les règles sur les devises

29 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Invité ce vendredi 29 mai 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, le porte-parole de la Douane tunisienne, le colonel-major Chokri Jabri, a exhorté les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) à utiliser les outils numériques afin de fluidifier leur retour. Il a également rappelé la réglementation stricte entourant l'entrée de devises sur le territoire.

Les applications « Rokhsati » et « Amteati »

Le colonel-major Chokri Jabri a invité les TRE planifiant leur retour pour les vacances d'été à utiliser les applications « Rokhsati » et « Amteati ». Il a souligné que ces plateformes garantissent un gain de temps précieux dans la mesure où elles permettent de lister les bagages et d'obtenir un permis de circulation à distance, avant même le voyage. Il a ajouté que l'accès se fait via le site officiel de la douane.

Devises : l'obligation de déclaration rappelée

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Abordant la question des flux financiers, le porte-parole a précisé que les Tunisiens résidents à l'étranger ne sont pas limités par un seuil et peuvent importer le montant de leur choix en monnaie étrangère. Cependant, il a insisté sur l'obligation légale de déclarer toute somme dépassant l'équivalent de 20 000 dinars.

« Tout manquement à cette règle expose les contrevenants à des procès-verbaux et à des sanctions financières », a-t-il mis en garde. Et d'ajouter que pour éviter tout litige, il est vivement recommandé de déclarer les fonds importés, quelle qu'en soit la valeur. Il a indiqué que cette démarche est désormais réalisable en ligne.

Le colonel-major a par ailleurs réaffirmé que les services douaniers sont entièrement mobilisés dans tous les postes frontaliers pour sécuriser et faciliter l'accueil des Tunisiens de l'étranger.

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