Tunisiens résidents à l'étranger - La Douane numérise ses services et rappelle les règles sur les devises

Invité ce vendredi 29 mai 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, le porte-parole de la Douane tunisienne, le colonel-major Chokri Jabri, a exhorté les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) à utiliser les outils numériques afin de fluidifier leur retour. Il a également rappelé la réglementation stricte entourant l'entrée de devises sur le territoire.

Les applications « Rokhsati » et « Amteati »

Le colonel-major Chokri Jabri a invité les TRE planifiant leur retour pour les vacances d'été à utiliser les applications « Rokhsati » et « Amteati ». Il a souligné que ces plateformes garantissent un gain de temps précieux dans la mesure où elles permettent de lister les bagages et d'obtenir un permis de circulation à distance, avant même le voyage. Il a ajouté que l'accès se fait via le site officiel de la douane.

Devises : l'obligation de déclaration rappelée

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Abordant la question des flux financiers, le porte-parole a précisé que les Tunisiens résidents à l'étranger ne sont pas limités par un seuil et peuvent importer le montant de leur choix en monnaie étrangère. Cependant, il a insisté sur l'obligation légale de déclarer toute somme dépassant l'équivalent de 20 000 dinars.

« Tout manquement à cette règle expose les contrevenants à des procès-verbaux et à des sanctions financières », a-t-il mis en garde. Et d'ajouter que pour éviter tout litige, il est vivement recommandé de déclarer les fonds importés, quelle qu'en soit la valeur. Il a indiqué que cette démarche est désormais réalisable en ligne.

Le colonel-major a par ailleurs réaffirmé que les services douaniers sont entièrement mobilisés dans tous les postes frontaliers pour sécuriser et faciliter l'accueil des Tunisiens de l'étranger.