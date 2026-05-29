Tunisie: Jeunesse et Sports - Lancement de quatre concours externes pour 1 245 recrutements

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé l'ouverture de quatre concours externes sur dossiers pour le recrutement de 1 245 agents dans plusieurs spécialités liées au sport, à l'éducation physique, à la jeunesse et à l'enfance, selon le Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

D'après le JORT n°53 publié le 26 mai 2026, ces concours permettront le recrutement de 141 professeurs de sport, 160 professeurs de jeunesse et d'enfance, 940 professeurs d'éducation physique pour les écoles primaires ainsi que 4 instituteurs principaux d'éducation physique.

Le ministère a précisé que les concours débuteront le 29 juillet 2026 et les jours suivants.

Les candidatures à distance devront être déposées au plus tard le 29 juin 2026. La date limite de réception des dossiers de candidature a été fixée au 1er juillet 2026 pour l'ensemble des concours, à l'exception du concours de recrutement des instituteurs principaux d'éducation physique, dont la clôture des dépôts est prévue le 2 juillet 2026.

Cette campagne de recrutement s'inscrit dans le cadre du renforcement des ressources humaines relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports.