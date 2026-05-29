Tunisie: Commerce électronique - Bruxelles et Berlin soutiennent une nouvelle initiative au pays

La Chambre de commerce et d'industrie de Tunis a annoncé le lancement d'une enquête destinée aux entreprises tunisiennes actives dans le commerce électronique transfrontalier ou souhaitant intégrer ce secteur, à l'initiative du Centre du commerce international et de l'Agence allemande de coopération internationale en Tunisie.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du troisième volet du projet « Commerce électronique et économie numérique dans la la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord », financé conjointement par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.

L'objectif de cette enquête est de recueillir les expériences et les évaluations des opérateurs économiques du secteur privé afin d'identifier les principales contraintes rencontrées dans les activités d'exportation via le commerce électronique, notamment sur les plans logistique, financier, opérationnel et douanier.

Le questionnaire, composé de sept questions, est structuré autour de quatre axes majeurs portant sur le « parcours de l'exportation numérique » des entreprises tunisiennes.

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Le premier volet concerne l'identification des entreprises et leur niveau de préparation numérique. Le deuxième axe s'intéresse aux difficultés logistiques, aux coûts d'expédition des marchandises ainsi qu'aux problématiques liées au retour des produits.

Le troisième volet porte sur les procédures douanières et administratives liées à l'exportation, tandis que le quatrième traite des questions financières, notamment les mécanismes de paiement électronique international et leur compatibilité avec la réglementation des changes en Tunisie.

Selon les responsables du projet, les réponses collectées permettront d'établir un diagnostic précis des obstacles rencontrés sur le terrain et de proposer des recommandations concrètes visant à améliorer l'environnement réglementaire et opérationnel du commerce électronique transfrontalier en Tunisie.

Les organisateurs ont également assuré que les données recueillies seront analysées de manière agrégée et dans le strict respect de la confidentialité des participants.

Les résultats de cette enquête devraient enfin servir de base à un dialogue national entre les secteurs public et privé afin d'identifier des solutions adaptées au développement des structures d'exportation numérique dans le pays.