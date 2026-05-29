Tunisie: Ligue 2/Super champion/Finale - RSHS-PSSE (cet après-midi à 16h00) - L'espoir au révélateur du progrès

A Monastir, la solide équipe hammam-soussienne se mesure à l'ambitieuse formation de Sakiet Eddaier.

La finale devant désigner le Super Champion de la Ligue 2 se déroulera cet après-midi au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir. L'affiche du Ribat verra L'Espoir Sportif de Hammam-Sousse croiser le fer avec le Progrès Sportif de Sakiet Eddaïer. Après avoir validé leur ticket vers l'élite, l'ESHS et le PSSE vont donc tenter d'ajouter un titre de prestige à une saison couronnée de succès.

Pour l'Espoir tout d'abord, une victoire aujourd'hui confirmerait l'exceptionnelle endurance d'un club qui était devancé en championnat (groupe A) par l'UST et le CSHL lors de la phase aller du championnat avant d'accélérer la cadence, revenir dans la course à l'accession et enfin fondre sur les deux clubs cités.

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Pour l'ESHS, ex-pensionnaire de la Ligue 1, le retour vers l'élite n'est certes que la juste récompense des efforts fournis lors de l'exercice passé, mais il est tout de même singulier de noter que l'Espoir a composté son strapontin vers l'élite sans pour autant signer de victoire lors des quatre dernières rencontres du groupe A et n'a dû son salut qu'à un meilleur goal différence par rapport au CSHL et l'UST. C'est dire donc combien les Sahéliens sont avides d'achever la saison par une victoire lors du Super de cet après-midi, sorte de cerise sur le gâteau.

PSSE : d'équipe frisson à révélation...

Quid du Progés de Sakiet Eddair à présent ? Tous les superlatifs ne suffisent pas pour décrire le parcours d'une équipe qui a quasiment caracolé du début jusqu'à la fin. Equipe-frisson, puis sensation avant d'enfiler le costume de solide leader et de champion au final, tout au long de l'exercice passé, le PSSE a toujours su écarter la concurrence de la Stayda et de l'AS Kasserine, deux poursuivants qui n'ont pu tenir le rythme imprégné par le leader.

Et aujourd'hui, c'est avec trois longueurs d'avance sur le SG que le PSSE a bouclé sa saison, validant une place largement méritée vers l'élite. Le grand format d'aujourd'hui face à l'ESHS permettrait en cas de victoire de confirmer les dispositions d'un ensemble qui ne compte pas faire de la figuration en L1 la saison prochaine. Coup d'envoi à 16h00 donc pour cette affiche qui aura pour arbitre Houssem Ben Sassi, assisté de Mohamed Amine Mansi et Mohamed Ali Derouiche ainsi que Anouar Akrouti en tant qu'arbitre remplaçant..